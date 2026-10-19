"Відновлення неможливе": Росія знищила датацентр великого оператора в Україні

Удар по дата центру (ілюстративне фото) / © ТСН

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Внаслідок нічної балістичної атаки було повністю знищено датацентр великого українського оператора «Датагруп».

У компанії повідомили, що обладнання та інфраструктура майданчика повністю виведені з ладу.

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«На жаль, його відновлення та подальша робота неможливі», — йдеться у повідомленні.

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Водночас співробітники компанії не постраждали.

«Датагруп» продовжує надавати сервіси клієнтам із резервних майданчиків.

Атаки на датацентри — що відомо

Останнім часом датацентри та вузли зв’язку все частіше стають цілями російських ударів по Україні. Раніше через атаку РФ повністю припинив роботу київський датацентр «Парковий» — його майданчик зазнав критичних пошкоджень.

Раніше, після нічного удару по Києву 24 вересня, провайдер Etherlink повідомляв про пошкодження основного вузла мережі. Через це частина абонентів у центрі столиці залишилася без Інтернету.

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Ще 23 вересня перебої зі зв’язком фіксували у частини киян після російської атаки. Провайдери «Павутина» та UTELS тоді заявляли про пошкодження датацентрів і знеструмлення обладнання.

Україна також атакує датацентри в Росії

Водночас Сили оборони завдають ударів по російській цифровій інфраструктурі. Раніше після атак на датацентри «Яндекса» повідомлялося про падіння трафіку сервісів компанії.

У ніч проти 18 жовтня українські безпілотники FP-1 також уразили один із ключових датацентрів «ВКонтакте» в Ленінградській області РФ. За даними компанії Fire Point, об’єкт у Новосергіївці використовувався для зберігання та обробки даних користувачів. Після удару користувачі повідомляли про масштабні перебої в роботі платформи.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 19 жовтня росіяни завдали балістичного удару по Києву, пошкодивши цивільну інфраструктуру у трьох районах столиці.

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Також у Києві внаслідок російської атаки в ніч проти 19 жовтня серйозних руйнувань зазнав ТРЦ Cosmo Multimall на Шулявці, раніше відомий як «Космополіт».

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