Рейтинг Трампа впав до історичного мінімуму: скільки американців підтримують президента

Дональд Трамп / © Getty Images

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Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа впав до рекордно низьких 31%. Це найгірший результат за обидва терміни його президентства. Водночас 66% американців не схвалюють діяльність очільника Білого дому.

Про це свідчать результати опитування Reuters/Ipsos, яке завершилося 19 жовтня.

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За два тижні рівень підтримки Трампа знизився ще на один відсотковий пункт. Попереднє опитування показувало, що його роботу схвалювали 32% громадян.

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Однією з головних причин невдоволення американців є високі ціни на бензин та ситуація в економіці США.

Демократи збільшили перевагу над республіканцями

Опитування також засвідчило зміну політичних настроїв напередодні проміжних виборів до Конгресу США, які відбудуться 3 листопада.

На запитання, за яку партію проголосували б, якби вибори відбувалися зараз, 47% зареєстрованих виборців назвали Демократичну партію. Республіканців підтримали 35%.

Таким чином, перевага демократів становить 12 відсоткових пунктів — це найбільший розрив за час нинішньої виборчої кампанії.

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Ще два тижні тому різниця була меншою: 44% опитаних підтримували демократів, а 37% — республіканців.

Водночас загальнонаціональні результати опитування не означають автоматичної перемоги тієї чи іншої партії. Розподіл місць у Конгресі залежатиме від результатів голосування в окремих штатах і виборчих округах.

Американці незадоволені економічною політикою Трампа

Економічні проблеми залишаються одним із головних чинників невдоволення американців.

За результатами дослідження, 40% опитаних вважають, що демократи краще впораються з економічними питаннями. Республіканцям у цьому питанні довіряють 33%.

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Крім того, 68% американців не схвалюють економічної політики Трампа. Серед прихильників Республіканської партії цей показник становить 37%.

Падіння рейтингу президента відбувається менш ніж за два тижні до виборів, за результатами яких визначиться склад Палати представників і частини Сенату.

Якщо республіканці втратять контроль хоча б над однією з палат Конгресу, це може ускладнити реалізацію законодавчих ініціатив адміністрації Трампа впродовж решти його президентського терміну.

Що відомо про опитування

Дослідження Reuters/Ipsos проводили онлайн серед 1679 повнолітніх американців. Серед них — 1279 зареєстрованих виборців.

Статистична похибка становить приблизно 2 відсоткові пункти для всіх респондентів та 3 пункти для зареєстрованих виборців.

Нагадаємо, що Трамп готовий обговорювати завершення війни без Зеленського: хто може сісти за стіл переговорів

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