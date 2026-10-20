- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 150
- Час на прочитання
- 2 хв
Рейтинг Трампа впав до історичного мінімуму: скільки американців підтримують президента
Рівень схвалення діяльності президента США Дональда Трампа впав до найнижчого показника за обидва його президентські терміни. Тим часом демократи збільшили перевагу над республіканцями напередодні виборів до Конгресу.
Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа впав до рекордно низьких 31%. Це найгірший результат за обидва терміни його президентства. Водночас 66% американців не схвалюють діяльність очільника Білого дому.
Про це свідчать результати опитування Reuters/Ipsos, яке завершилося 19 жовтня.
За два тижні рівень підтримки Трампа знизився ще на один відсотковий пункт. Попереднє опитування показувало, що його роботу схвалювали 32% громадян.
Однією з головних причин невдоволення американців є високі ціни на бензин та ситуація в економіці США.
Демократи збільшили перевагу над республіканцями
Опитування також засвідчило зміну політичних настроїв напередодні проміжних виборів до Конгресу США, які відбудуться 3 листопада.
На запитання, за яку партію проголосували б, якби вибори відбувалися зараз, 47% зареєстрованих виборців назвали Демократичну партію. Республіканців підтримали 35%.
Таким чином, перевага демократів становить 12 відсоткових пунктів — це найбільший розрив за час нинішньої виборчої кампанії.
Ще два тижні тому різниця була меншою: 44% опитаних підтримували демократів, а 37% — республіканців.
Водночас загальнонаціональні результати опитування не означають автоматичної перемоги тієї чи іншої партії. Розподіл місць у Конгресі залежатиме від результатів голосування в окремих штатах і виборчих округах.
Американці незадоволені економічною політикою Трампа
Економічні проблеми залишаються одним із головних чинників невдоволення американців.
За результатами дослідження, 40% опитаних вважають, що демократи краще впораються з економічними питаннями. Республіканцям у цьому питанні довіряють 33%.
Крім того, 68% американців не схвалюють економічної політики Трампа. Серед прихильників Республіканської партії цей показник становить 37%.
Падіння рейтингу президента відбувається менш ніж за два тижні до виборів, за результатами яких визначиться склад Палати представників і частини Сенату.
Якщо республіканці втратять контроль хоча б над однією з палат Конгресу, це може ускладнити реалізацію законодавчих ініціатив адміністрації Трампа впродовж решти його президентського терміну.
Що відомо про опитування
Дослідження Reuters/Ipsos проводили онлайн серед 1679 повнолітніх американців. Серед них — 1279 зареєстрованих виборців.
Статистична похибка становить приблизно 2 відсоткові пункти для всіх респондентів та 3 пункти для зареєстрованих виборців.
Нагадаємо, що Трамп готовий обговорювати завершення війни без Зеленського: хто може сісти за стіл переговорів