Забуті українські імена: вони неймовірно красиві та несуть сильну енергетику

В Україні є красиві забуті імена, які можна використовувати зараз / © unsplash.com

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У наш час ми звикли до імен, які сформувались під впливом християнства чи є модною даниною часу. Проте ще кілька століть тому наші предки зовсім по-іншому називали своїх дітей.

Ці імена мають суто давньоукраїнське походження та несуть сильну енергетику для своїх власників. Сьогодні, в еру повернення до власної ідентичності, старовинні й забуті українські імена знову набувають нового звучання.

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ТСН.ua пропонує вам пригадати, як раніше могли називати дітей.

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Ось добірка з трьох жіночих та трьох чоловічих імен, які несуть у собі вікову енергетику та унікальний український шарм.

Забуті жіночі імена

1. Цвітана

Походження та значення: давноукраїнське ім’я, утворене від кореня «цвіт», «квітнути». Буквально означає «розквітла», «пишна», «подібна до квітки».

Енергетика: м’яке, але надзвичайно світле та життєствердне ім’я. У давнину вважалося, що дівчина з таким ім’ям приносить у дім красу, достаток та гармонію.

2. Зореслава

Походження та значення: давнє ім’я, складене з слів «зоря» та «слава». Означає «осяяна славою», «та, що славить світанок» або «красива, як ранкова зоря».

Енергетика: поєднує ніжність романтичної ночі та потужну прагматичну силу. Це ім’я для пристрасної, впевненої в собі особистості з високими прагненнями.

3. Оріяна (Ор’яна)

Походження та значення: прадавнє українське ім’я, пов’язане з давньослов’янським етнонімом «оріяни» (орієнт, орачі — ті, що обробляють землю). Також побутує версія про зв’язок зі словом «орія» (золота, світла).

Енергетика: наділене глибоким зв’язком із землею та природою. Символізує працьовитість, благородство, душевну чистоту та життєву мудрість.

Забуті чоловічі імена

1. Добромисл

Походження та значення: ім’я, утворене з двох слів: «добро» та «мислити». Значення — «той, хто має добрі думки», «доброзичливий», «мудрий порадник».

Енергетика: спокійне, виважене та шляхетне ім’я. Воно уособлює не агресивну фізичну силу, а силу інтелекту, розсудливості та моральної чистоти.

2. Яровит

Походження та значення: походить від імені давньослов’янського бога весняного процвітання, родючості та військової могутності Яровита. Складається з основ «яр» (ярий, сильний, весняний, палкий) та «віт» (повелитель, витязь).

Енергетика: надзвичайно потужне ім’я з вольовим характером. Воно символізує нестримну енергію життя, сміливість, юнацький запал та здатність захистити своє.

Сучасний контекст: Звучить як ім’я справжнього воїна та лідера, є яскравим замінником традиційного Ярослава.

3. Боян

Походження та значення: праслов’янське ім’я, що походить від дієслова «бояти» (у значенні «страшити ворогів») або від кореня «баяти» (поетично розповідати, співати). Найвідоміший носій у історії — давньоруський співець-співоповідач Боян.

Енергетика: поєднує в собі сміливість воїна та творчий дар поета чи мудреця. Це ім’я для харизматичної людини, яка вміє вести за собою як словом, так і ділом.

Називаючи дітей старовинними українськими іменами, ми не лише відновлюємо історичну пам’ять, а й даруємо новій генерації унікальний самобутній оберіг.

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