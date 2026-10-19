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Хто наказав відключити Starlink для України: що відповів Трамп
Президент США Дональд Трамп прокоментував рішення щодо Starlink в Україні. Він стверджує, що не знає, хто віддав відповідний наказ.
Президент США Дональд Трамп заявив, що не знає, хто ухвалив рішення про припинення роботи супутникового зв’язку Starlink в Україні, але хотів би з’ясувати це.
Про це Трамп сказав у відповідь на запитання журналістів, передає ClashReport.
«Я не знаю, хто це був, але хотів би дізнатися», — відповів американський президент на запитання, хто розпорядився припинити роботу Starlink в Україні.
Що відомо про ситуацію зі Starlink в Україні
Суперечка щодо роботи супутникового зв’язку Starlink розгорнулася на тлі напруження у відносинах між Києвом і Вашингтоном.
Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв про уповільнення роботи Starlink та призупинення обміну розвідувальною інформацією зі США.
Водночас міністр фінансів США Скотт Бессент, коментуючи ці звинувачення, заявляв, що президент Дональд Трамп і держсекретар Марко Рубіо запевнили його: ніхто з представників американської адміністрації не віддавав наказу обмежити відповідні можливості. Бессент також назвав заяви Зеленського безвідповідальними.
Starlink, супутниковий інтернет-сервіс компанії SpaceX Ілона Маска, має важливе значення для України. Після початку повномасштабного вторгнення Росії його використовують для забезпечення зв’язку, зокрема в районах, де пошкоджена традиційна телекомунікаційна інфраструктура. Система також відіграє важливу роль у військовому зв’язку.