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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Кто приказал отключить Starlink для Украины: что ответил Трамп

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение по Starlink в Украине. Он утверждает, что не знает, кто отдал приказ.

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Фото автора: Юлия Абрамова Юлия Абрамова
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Кто приказал отключить Starlink для Украины: что ответил Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, кто принял решение о прекращении работы спутниковой связи Starlink в Украине, но хотел бы выяснить это.

Об этом Трамп сказал в ответ на вопросы журналистов, передает ClashReport.

«Я не знаю, кто это был, но хотел бы узнать», — ответил американский президент на вопрос, кто распорядился прекратить работу Starlink в Украине.

Что известно о ситуации со Starlink в Украине

Спор о работе спутниковой связи Starlink развернулся на фоне напряжения в отношениях между Киевом и Вашингтоном.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял о замедлении работы Starlink и приостановке обмена разведывательной информацией из США.

В то же время, министр финансов США Скотт Бессент, комментируя эти обвинения, заявлял, что президент Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио заверили его: никто из представителей американской администрации не отдавал приказ ограничить соответствующие возможности. Бессент также назвал заявления Зеленского безответственными.

Starlink, спутниковый интернет-сервис компании SpaceX Илона Маска, имеет немаловажное значение для Украины. После начала полномасштабного вторжения России его используют для обеспечения связи, в частности, в районах, где повреждена традиционная телекоммуникационная инфраструктура. Система также играет немаловажную роль в военной связи.

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