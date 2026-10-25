Как греться дуйкой, чтобы не устроить пожар: главные правила безопасности для тепловентилятора

Тепловентилятор может быть одинаково полезным и опасным. / © Фото из открытых источников

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Дуйка или тепловентилятор помогает быстро согреть отдельную комнату, когда центрального отопления недостаточно или отопительный сезон еще не начался. Однако этот прибор требует осторожного использования: важно правильно выбрать место для него, проверить электроподключение и не оставлять без присмотра.

О правилах безопасного использования тепловентилятора пишет Interia.

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Где правильно поставить дуйку

Тепловентилятор нужно устанавливать на стойкой, ровной и жесткой поверхности, которая отвечает требованиям производителя. Не стоит ставить его на мягкую мебель или ковер с длинным ворсом: так можно перекрыть воздушные отверстия, из-за чего прибор будет перегреваться.

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Важно также соблюдать безопасное расстояние от легковоспламеняющихся предметов. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям советует оставлять между обогревателем и шторами, мебелью и другими такими материалами не менее 1,5 метра.

Нельзя накрывать включенную дуйку одеждой, одеялами или другими тканями, а также использовать ее для сушки одежды или обуви. Это препятствует нормальной циркуляции воздуха и может привести к перегреву и воспламенению.

В отдельном внимании нуждаются дома, где есть маленькие дети или домашние животные. Прибор нужно разместить так, чтобы его нельзя было случайно опрокинуть, а горячие элементы не касались дети или животные.

Можно ли оставлять дуйку на ночь

Оставлять тепловентилятор включенным во время сна или выхода из дома не следует. Если устройство перегреется, перевернется или в его электрической цепи возникнет неисправность, человек может не успеть вовремя заметить опасность.

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Перед сном или выходом из дома прибор необходимо выключить и отсоединить от сети. Не следует полагаться только на автоматическое выключение при опрокидывании или перегреве: защитные функции уменьшают отдельные риски, но не заменяют надзор.

Как правильно подключать тепловентилятор

Дуйка потребляет значительное количество электроэнергии, поэтому неправильное подключение может создавать дополнительную нагрузку на сеть. Лучше всего использовать исправную настенную розетку и следовать инструкциям производителя.

Не следует подключать тепловентилятор через обычный удлинитель или тройник, если производитель этого не предполагает. Кабель и контакты устройства могут перегреваться, особенно если одновременно работают другие мощные электроприборы.

Перед включением проверьте состояние шнура, вилки и розетки. Если заметны повреждения, розетка нагревается, появляется запах горелого пластика или слышно потрескивание, пользоваться прибором нельзя до устранения неисправности.

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Также нельзя ставить дуйку у источников воды или использовать ее во влажных помещениях, если конкретная модель не предназначена для таких условий. Для ванной комнаты подходит только устройство с соответствующей защитой от влаги, которое допускает использование в соответствии с инструкцией.

Подходит ли дуйка для постоянного отопления

Тепловентилятор предназначен для кратковременного дополнительного обогрева. Он быстро нагревает воздух, но длительная работа может заметно увеличить затраты на электроэнергию.

Поэтому использовать дуйку в качестве основного источника тепла на весь день не всегда целесообразно. Если в доме холодно, следует также устранить сквозняки, закрывать плотные шторы вечером и сохранять тепло с помощью теплой одежды и одеял.

Безопасный обогрев дома: как избежать пожара

С наступлением холодов в домах чаще включают электрообогреватели и другие мощные приборы. Однако пренебрежение инструкциями, неисправные кабели и неправильное использование техники могут привести к перегреву и пожару. Особо внимательно нужно относиться к устройствам, которые сильно нагреваются или длительно работают без перерывов.

Одна из распространенных ошибок — подключение мощного оборудования через удлинитель, который не рассчитан на соответствующую нагрузку. При работе тепловентиляторов, масляных радиаторов и других обогревателей кабель может перегреваться, изоляция — плавиться, а контакты — повреждаться. Поэтому такие устройства следует подключать в соответствии с требованиями производителя обычно непосредственно к исправной настенной розетке, не перегружая электросеть. Особенно опасно одновременно включать несколько мощных устройств через один удлинитель.

Уменьшить потребность в дополнительном обогреве помогает правильное сохранение тепла в доме. Щели у окон и дверей следует уплотнить, вечером закрывать окна плотными шторами, а на холодный пол положить ковры. Согреться также помогут несколько слоев одежды, теплые носки и одеяла. Это позволяет чувствовать себя более комфортно и меньше полагаться на дополнительные электрообогреватели.

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