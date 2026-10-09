Как согреться зимой без отопления: эффективные способы сохранить тепло дома

Методы, как согреться при отключении отопления / © ТСН

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Отсутствие отопления во время блэкаута — серьезный вызов для каждой семьи. Простые и действенные советы помогут удержать тепло в комнатах, создать локальные источники обогрева и согреться с помощью подручных средств.

Об этом рассказали на YouTube-канале «Просто про все».

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Как сохранить тепло в квартире в случае отключения отопления

Прежде всего следует устранить сквозняки. Щели в оконных рамах и дверях можно закрыть уплотнительной лентой, поролоном или скотчем. Чтобы холодный воздух не проникал из-под двери, возле них рекомендуют положить свернутые полотенца или одеяла.

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Уменьшить потери тепла помогут плотные шторы и покрывала на окнах. Также целесообразно застелить пол коврами, ведь через него помещение тоже теряет тепло.

В солнечные дни шторы можно раздвигать, чтобы лучи нагревали поверхности в комнате. Вечером, когда заходит солнце, окна советуют снова завешивать плотным текстилем. Если жилье просторное, можно выбрать одну небольшую комнату для всей семьи и закрыть дверь в остальные помещения.

Дополнительно сохранить тепло во время сна поможет туристическая палатка, установленная в комнате.

Дополнительные источники тепла в квартире — лайфхаки

Один из вариантов, описываемых для создания локального тепла, предполагает использование свечей-таблеток и глиняного горшка. Свечи размещают на негорючей поверхности и накрывают горшком, который нагревается и постепенно отдает тепло. В то же время такой способ связан с риском пожара: необходимо соблюдать правила безопасности и ни в коем случае не оставлять зажженные свечи без присмотра.

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В качестве тепловых аккумуляторов также предлагают использовать нагретые кирпичи или камни. Их советуют нагревать на безопасном огне под открытым небом, а затем осторожно переносить в помещение. Внутри их нужно размещать в металлической емкости на негорючей подставке.

Частично согреть кухню может и выделяемое тепло во время приготовления горячей пищи на туристической плитке или газовой горелке. После приготовления горячую воду можно оставить остывать в помещении, чтобы она постепенно отдавала остаточное тепло.

Грелки и аккумуляторные обогреватели

При отключениях можно воспользоваться химическими грелками, которые после активации способны сохранять тепло примерно восемь часов. Их используют для согревания рук, ног и остальных частей тела.

Альтернативой могут стать компактные аккумуляторные обогреватели, заряжаемые через USB или с помощью павербанка. Они не способны обогреть целое помещение, но подходят для локального согревания.

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Еще один способ — использовать зарядную станцию вместе с маломощным электрическим обогревателем или электроодеялом. Однако такое решение требует значительно больших финансовых затрат.

Как одеваться и что есть, чтобы сохранить тепло

Чтобы меньше мерзнуть, советуют одеваться в несколько слоев по принципу «капусты». Для этого подойдут термобелье, флисовые вещи и шерстяная одежда. Дополнительной теплоизоляционной прослойкой может служить смятая газета, расположенная между слоями одежды.

Согреться также помогут горячий чай, бульон и питательная пища.

Для предварительного прогревания кровати можно взять пластиковые бутылки с горячей, но не кипящей водой. Их нужно обернуть полотенцем и положить у ног или использовать для нагревания постельного белья перед сном. Сохранить тепло ночью помогут также несколько одеял или спальный мешок.

Газовые и керосиновые обогреватели — правила безопасности

Использование газовых и керосиновых обогревателей связано с определенными опасностями. При работе газовые приборы потребляют кислород и могут выделять угарный газ. Поэтому их эксплуатация требует надлежащего проветривания помещения.

Парафиновые и керосиновые устройства также представляют пожарную опасность, поэтому оставлять их без присмотра нельзя.

В общем, в случае отсутствия отопления, прежде всего стоит позаботиться о сохранении тепла в доме: устранить сквозняки, утеплить помещение, одеваться в несколько слоев, использовать одеяла и безопасные средства локального обогрева.

К слову, по словам нардепа Сергея Нагорняка, грядущая зима в Украине может пройти без затяжных блэкаутов и длительных отключений света по 16 часов. Нынешние перебои носят технический характер из-за ремонтов линий и возведения антидроновой защиты на подстанциях, а не из-за дефицита энергии в системе.

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