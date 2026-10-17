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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Магнитная буря 17 октября: какая ее мощность

Воздействие корональной дыры ослабевает, а потому геомагнитная обстановка будет достаточно спокойной.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Магнитная буря

Магнитная буря

В субботу, 17 октября, Землю покроет магнитная буря «зеленого уровня». У нее будет К-индекс — 3,7.

Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.

Скорость солнечного ветра постепенно снижается, потому что влияние корональной дыры ослабевает. В общем, ожидается спокойная геомагнитная обстановка, хотя возможны периоды повышенной активности.

Магнитная буря 17 октября. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря 17 октября. Фото: Meteoagent.

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на самочувствие. Впрочем, в зоне риска люди с хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистыми проблемами или повышенной чувствительностью к изменениям погоды.

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