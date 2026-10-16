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Магнитная буря 16 октября: чего ожидать от активности Солнца
Воздействие солнечного ветра, поступающего из корональной дыры, будет постепенно уменьшаться.
Сегодня, 16 октября, магнитная буря будет достаточно слабой. Ожидается возмущение зеленого уровня с К-индексом 2,7.
Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.
По данным ученых, влияние потока солнечного ветра из корональной дыры будет постепенно ослабевать. В наиблежайшие деньки не предусматриваются мощные магнитные бури.
Хотя на Солнце зафиксирован мощный выброс плазмы, однако он, по прогнозам, не направлен к Земле. Геомагнитная обстановка в основном будет спокойной. Впрочем, возможны кратковременные периоды повышенной активности.
Слабая магнитная буря — это незначительное возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за активности Солнца. Для большинства людей такая буря истекает незаметно, но некоторые метеочувствительные люди могут испытывать усталость, сонливость или легкий дискомфорт.