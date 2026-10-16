Магнитная буря 16 октября: чего ожидать от активности Солнца

Магнитная буря / © Associated Press

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Сегодня, 16 октября, магнитная буря будет достаточно слабой. Ожидается возмущение зеленого уровня с К-индексом 2,7.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

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По данным ученых, влияние потока солнечного ветра из корональной дыры будет постепенно ослабевать. В наиблежайшие деньки не предусматриваются мощные магнитные бури.

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Хотя на Солнце зафиксирован мощный выброс плазмы, однако он, по прогнозам, не направлен к Земле. Геомагнитная обстановка в основном будет спокойной. Впрочем, возможны кратковременные периоды повышенной активности.

Магнитная буря 16 октября. Фото: Meteoagent.

Слабая магнитная буря — это незначительное возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за активности Солнца. Для большинства людей такая буря истекает незаметно, но некоторые метеочувствительные люди могут испытывать усталость, сонливость или легкий дискомфорт.

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