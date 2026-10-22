Путин выжидает: почему Россия не спешит договариваться о мире с Украиной

Путин не видит причин останавливать войну / © Associated Press

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Марафон переговоров, на днях охвативший Норвегию и Россию, вновь поднимает фундаментальный вопрос: приблизилась ли Украина к реальному финалу войны?

Об этом пишет BBC.

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Почему Путин не хочет мирного соглашения

Встречу в Осло, где присутствовали Владимир Зеленский, американский посланник Стив Уиткофф и представители Европы, глава норвежского правительства оценил как «хорошую и конструктивную». На фоне консультаций возникла надежда на проведение саммита на уровне лидеров государств.

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Поездка Уиткоффа в РФ должна была подготовить почву для встречи Трампа, Зеленского и Путина для фиксации перемирия.

Но Путин не желает садиться за стол с Зеленским, за исключением — если встреча состоится в Москве. Сейчас максимум, на что соглашается Кремль, это диалог на уровне экспертов трех стран в следующем месяце в Абу-Даби.

Стив Уиткофф подытожил в X, что «предстоит еще много важной работы». Вместе с тем, он заверил, что Трамп и дальше настроен положить край этой войне.

Впрочем, наиболее красноречиво настроения РФ выразил помощник Путина по международной политике Юрий Ушаков. По его словам, Уиткофф рассказал Путину содержание норвежских консультаций, представив их как «новые подходы со стороны европейцев и Киева». Но реакция чиновника показала, что в этих инициативах Москва не увидела для себя ничего.

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«С точки зрения урегулирования украинского кризиса там не было ничего особенно полезного», — заявил Ушаков.

Когда журналисты российского гостелевидения попытались уточнить, стали ли стороны ближе к мирному решению, кремлевский чиновник ответил так:

«Не знаю, насколько мы к этому приблизились, но движение в этом направлении продолжается».

Эта неопределенность показывает, что Путин совсем не чувствует внешнего давления, которое заставило бы его остановить войну. В Москве прекрасно понимают истощенность украинской ПВО и рассчитывают воспользоваться зимними холодами и массированными обстрелами, чтобы сломить сопротивление Украины.

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Ситуацию для РФ облегчает и сам Трамп, который стремится возобновить выгодное сотрудничество с Кремлем. Частичное снятие санкций, возобновление закупок российского дизеля и жесткая критика Зеленского играют на руку Москве. В таких условиях Путин чувствует меньше давления, а значит, не имеет никакого стимула искать пути к мирному соглашению.

В чем угроза

Трехсторонний саммит с участием Путина, Зеленского и Трампа в ближайшее время может так и не состояться. Зато уже в следующем месяце, в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае, вполне реален саммит Путина, Трампа и Си Цзиньпина.

В российском медиапространстве эту потенциальную встречу уже окрестили «новой Ялтой», проведя аналогию с Ялтинской конференцией 1945 года, где Сталин, Черчилль и Рузвельт делили сферы влияния в послевоенной Европе.

Как следствие, после почти 5 лет полномасштабной войны РФ против Украины Путин получил шанс оказаться именно там, где хотел — за главным столом мировой политики рядом с теми, кто решает судьбу мира.

Путин заговорил о возобновлении переговоров

Напомним, Россия заявила о готовности возобновить трехсторонние переговоры о мире в Украине в 10 числах ноября. Об этом российский диктатор Владимир Путин заявил во время встречи со спецпосланником президента США Трампа Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, ситуация в Украине была центральной темой разговора. Спецпосланник Уиткофф назвал это решение позитивным шагом и подчеркнул, что Дональд Трамп примет готовность к переговорам с большим удовольствием.

В ходе встречи Путин также заявил о якобы полной инициативе российских войск на фронте и выразил надежду на «масштабные» совместные экономические проекты из США. К обсуждению по видеосвязи дополнительно присоединился Джаред Кушнер.

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