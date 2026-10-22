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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
212
Время на прочтение
2 мин

Паста с глазами: жуткий ужин на Хэллоуин

Если вы ищете оригинальное блюдо для вечеринки в честь Хэллоуина, этот рецепт точно заслуживает внимания.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Страница instagram.com_albinasveganfood

Страница instagram.com_albinasveganfood / © Instagram

Эти фаршированные макароны в форме жутких глаз — эффектное блюдо, рецепт которого был опубликован на странице Albina’s Vegan Food, и станет настоящим украшением стола на Хэллоуин. Крупные макароны-ракушки наполняют ароматной начинкой из фарша, овощей и специй, выкладывают в томатный соус, а сверху украшают «глазами». В духовке блюдо приобретает аппетитный вид, а несколько тонких красных прожилок из томатной пасты добавляют нужный эффект.

Страница instagram.com_albinasveganfood / © Instagram

Страница instagram.com_albinasveganfood / © Instagram

Ингредиенты

Для начинки

  • фарш (можно вегетарианский) — 340 г

  • сладкий перец — 1 шт.

  • лук — 1 шт.

  • чеснок — 2 зубчика

  • томатная паста — 1 ст. л

  • томатный соус — 80 мл

  • оливковое масло — 1 ст. л

  • копченая паприка

  • итальянские травы

  • соль

  • чёрный перец

Для соуса

  • протертые помидоры — 750 г

  • сироп агавы — 1 ч. л

  • чеснок — 2 зубчика

  • итальянские травы — 1 ч. л

  • соль

  • чёрный перец

Для макарон

  • крупные макароны-ракушки — 18 шт.

  • маленькие шарики моцареллы (можно веганскую) — 9 шт.

  • чёрные оливки

  • томатная паста

  • свежий тимьян

Страница instagram.com_albinasveganfood / © Instagram

Страница instagram.com_albinasveganfood / © Instagram

Приготовление

  1. Разогрейте оливковое масло на сковороде и обжарьте фарш, разделив его лопаткой на мелкие кусочки.

  2. Добавьте мелко нарезанные перец и лук, измельченный чеснок, приправьте паприкой, итальянскими травами, солью и перцем.

  3. В конце добавьте томатную пасту.

  4. Смешайте протертые помидоры с сиропом агавы, травами, солью и перцем.

  5. Тушите примерно 5 минут, затем добавьте измельчённый чеснок и готовьте ещё 1 минуту.

  6. Отложите 80 мл соуса и смешайте с начинкой.

  7. Отварите макароны до состояния al dente в соответствии с инструкцией на упаковке.

  8. Слейте воду и немного остудите.

  9. Выложите часть томатного соуса на дно формы для запекания, наполните каждую ракушку начинкой и разложите в форму.

  10. Сверху добавьте немного соуса.

  11. Разрежьте шарики моцареллы пополам и положите по половине на каждую ракушку.

  12. Сверху положите ломтик чёрной оливки — это будет зрачок.

  13. Тонкой струйкой томатной пасты нарисуйте на моцарелле красные прожилки.

  14. По желанию украсьте тимьяном.

  15. Поставьте блюдо в духовку, разогретую до 180°C, примерно на 15 минут.

Жуткие макароны с глазками — отличный способ превратить обычный ужин в хеллоуинское приключение.

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