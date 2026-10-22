Паста с глазами: жуткий ужин на Хэллоуин

Страница instagram.com_albinasveganfood / © Instagram

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Эти фаршированные макароны в форме жутких глаз — эффектное блюдо, рецепт которого был опубликован на странице Albina’s Vegan Food, и станет настоящим украшением стола на Хэллоуин. Крупные макароны-ракушки наполняют ароматной начинкой из фарша, овощей и специй, выкладывают в томатный соус, а сверху украшают «глазами». В духовке блюдо приобретает аппетитный вид, а несколько тонких красных прожилок из томатной пасты добавляют нужный эффект.

Страница instagram.com_albinasveganfood / © Instagram

Ингредиенты

Для начинки

фарш (можно вегетарианский) — 340 г

сладкий перец — 1 шт.

лук — 1 шт.

чеснок — 2 зубчика

томатная паста — 1 ст. л

томатный соус — 80 мл

оливковое масло — 1 ст. л

копченая паприка

итальянские травы

соль

чёрный перец

Для соуса

протертые помидоры — 750 г

сироп агавы — 1 ч. л

чеснок — 2 зубчика

итальянские травы — 1 ч. л

соль

чёрный перец

Для макарон

крупные макароны-ракушки — 18 шт.

маленькие шарики моцареллы (можно веганскую) — 9 шт.

чёрные оливки

томатная паста

свежий тимьян

Страница instagram.com_albinasveganfood / © Instagram

Приготовление

Разогрейте оливковое масло на сковороде и обжарьте фарш, разделив его лопаткой на мелкие кусочки. Добавьте мелко нарезанные перец и лук, измельченный чеснок, приправьте паприкой, итальянскими травами, солью и перцем. В конце добавьте томатную пасту. Смешайте протертые помидоры с сиропом агавы, травами, солью и перцем. Тушите примерно 5 минут, затем добавьте измельчённый чеснок и готовьте ещё 1 минуту. Отложите 80 мл соуса и смешайте с начинкой. Отварите макароны до состояния al dente в соответствии с инструкцией на упаковке. Слейте воду и немного остудите. Выложите часть томатного соуса на дно формы для запекания, наполните каждую ракушку начинкой и разложите в форму. Сверху добавьте немного соуса. Разрежьте шарики моцареллы пополам и положите по половине на каждую ракушку. Сверху положите ломтик чёрной оливки — это будет зрачок. Тонкой струйкой томатной пасты нарисуйте на моцарелле красные прожилки. По желанию украсьте тимьяном. Поставьте блюдо в духовку, разогретую до 180°C, примерно на 15 минут.

Жуткие макароны с глазками — отличный способ превратить обычный ужин в хеллоуинское приключение.

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