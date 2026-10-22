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Паста с глазами: жуткий ужин на Хэллоуин
Если вы ищете оригинальное блюдо для вечеринки в честь Хэллоуина, этот рецепт точно заслуживает внимания.
Эти фаршированные макароны в форме жутких глаз — эффектное блюдо, рецепт которого был опубликован на странице Albina’s Vegan Food, и станет настоящим украшением стола на Хэллоуин. Крупные макароны-ракушки наполняют ароматной начинкой из фарша, овощей и специй, выкладывают в томатный соус, а сверху украшают «глазами». В духовке блюдо приобретает аппетитный вид, а несколько тонких красных прожилок из томатной пасты добавляют нужный эффект.
Ингредиенты
Для начинки
фарш (можно вегетарианский) — 340 г
сладкий перец — 1 шт.
лук — 1 шт.
чеснок — 2 зубчика
томатная паста — 1 ст. л
томатный соус — 80 мл
оливковое масло — 1 ст. л
копченая паприка
итальянские травы
соль
чёрный перец
Для соуса
протертые помидоры — 750 г
сироп агавы — 1 ч. л
чеснок — 2 зубчика
итальянские травы — 1 ч. л
соль
чёрный перец
Для макарон
крупные макароны-ракушки — 18 шт.
маленькие шарики моцареллы (можно веганскую) — 9 шт.
чёрные оливки
томатная паста
свежий тимьян
Приготовление
Разогрейте оливковое масло на сковороде и обжарьте фарш, разделив его лопаткой на мелкие кусочки.
Добавьте мелко нарезанные перец и лук, измельченный чеснок, приправьте паприкой, итальянскими травами, солью и перцем.
В конце добавьте томатную пасту.
Смешайте протертые помидоры с сиропом агавы, травами, солью и перцем.
Тушите примерно 5 минут, затем добавьте измельчённый чеснок и готовьте ещё 1 минуту.
Отложите 80 мл соуса и смешайте с начинкой.
Отварите макароны до состояния al dente в соответствии с инструкцией на упаковке.
Слейте воду и немного остудите.
Выложите часть томатного соуса на дно формы для запекания, наполните каждую ракушку начинкой и разложите в форму.
Сверху добавьте немного соуса.
Разрежьте шарики моцареллы пополам и положите по половине на каждую ракушку.
Сверху положите ломтик чёрной оливки — это будет зрачок.
Тонкой струйкой томатной пасты нарисуйте на моцарелле красные прожилки.
По желанию украсьте тимьяном.
Поставьте блюдо в духовку, разогретую до 180°C, примерно на 15 минут.
Жуткие макароны с глазками — отличный способ превратить обычный ужин в хеллоуинское приключение.