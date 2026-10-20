«Отравленная кость для Трампа»: зачем Путин предлагает мирный саммит без Украины

Путин предлагает мирный саммит без Украины / © ТСН

Реклама

Российский диктатор Владимир Путин выдвинул Дональду Трампу предложение, которое, на первый взгляд, может показаться для американского политика чрезвычайно привлекательным и таким, перед которым трудно устоять. Но эта инициатива скрывает в себе столь высокие риски, что даже Трамп может воздержаться и отказаться от нее.

Об этом пишет Slate.

Реклама

«Путин бросает Трампу кость, но она отравлена»: что пишут западные СМИ о мирном саммите диктатора

Как сообщает издание Wall Street Journal, речь идет об идее проведения трехстороннего саммита с участием Путина, Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина, целью которого должна стать разработка сценария завершения войны России против Украины.

Реклама

Очевидно, что этот формат резонирует с представлениями Трампа о мировом порядке, где великие государства делят сферы влияния, единолично принимают решения и распределяют достижения, а сам Дональд Трамп занимает признанное всеми место среди мировых лидеров первой величины.

В этой концепции нет места малым или средним демократическим странам, а значит, никакие другие европейские государства и подавно сама Украина не будут привлекаться к принятию решений о своей судьбе.

Трамп увлекается автократами, которые обладают абсолютной властью. Он наслаждается их вниманием и уважением — независимо от того, являются ли они искренними, чувствует укрепление собственных позиций и стремится к еще большему влиянию. Во время своего первого президентского срока он с восторгом высказывался о Ким Чен Ине:

«Он говорит — и люди выравнивают спины. Я хочу, чтобы мои люди делали так же», — заявлял Трамп.

Реклама

Похожее увлечение он демонстрировал и во время первой встречи с королевской семьей Саудовской Аравии. Это были власть имущие, которые наследственно руководят страной на протяжении поколений. На их фоне встречи с избранными демократическим путем элитами, чья власть временна и зависит от прихотей избирателей, лишь напоминали ему о собственных конституционных ограничениях.

Поэтому саммит трех самых влиятельных фигур современности — Путина, Си и Трампа — воспринимается им как событие исторического масштаба, подобно встрече Черчилля, Сталина и Рузвельта в Ялте или Меттерниха, Талейрана и царя Александра I на Венском конгрессе.

Но любые подобные параллели являются лишь самоуверенной иллюзией по нескольким причинам, в частности по двум ключевым. Во-первых, Трамп не является ни Рузвельтом, ни Талейраном, а во-вторых, Трамп вошел бы в эту игру без единого рычага влияния.

Трамп мог бы получить реальные рычаги давления, если бы выдвинул ультиматум о предоставлении Украине масштабных объемов ракет, самолетов и дронов или ужесточении санкций в случае продолжения агрессии. Ко всему, теперь нельзя отрицать прохладное отношение Трампа к Владимиру Зеленскому и расположение американского лидера к Путину.

Реклама

Если трехсторонний саммит Путина, Трампа и Си все же сон, скорее всего, превратится в площадку для согласования условий капитуляции Украины.

Путин не раз заявлял, что цель его войны — ликвидация Украины как суверенного государства, существование которого он считает нелегитимным. Задачей такого саммита станет официальное закрепление и начало реализации этой цели.

Западные аналитики пишут, что наиболее показателен тот факт, что Украине начали ограничивать Starlink и засыпать угрозами именно в тот момент, когда она начала добиваться успехов на фронте.

Судьба Украины или продолжительность войны не являются для Пекина приоритетом. Для Си главное — ослабление глобального влияния США, а отказ Трампа от поддержки Украины лишь ускорит этот процесс. Европейские страны, которые до сих пор полагаются на лидерство США в НАТО в вопросах безопасности, вынуждены будут искать отдельные пути договоренностей по торговле и обороне. Аналогичные процессы начнутся и в Азии, где отступление США из Европы будет восприниматься как сигнал разрушения общей системы международных союзов.

Все зависит от Трампа

Ключевым вопросом остается, согласится ли Трамп на участие в этой встрече. Поскольку Путин озвучил предложение своих мирных переговоров без Украины вместе с вопросом поставки дизеля, Трамп точно согласился на дизель.

Советники Трампа настаивают на том, чтобы он не участвовал во встрече Путина. Также они настаивали, чтобы Трамп не начинал войну с Ираном. Относительно соглашения о поставках топлива из РФ президент США вообще не советовался ни с кем.

Ударившая по президенту США сейчас волна жесткой критики могла оказаться для него неожиданностью и показать масштаб возмущения, что может вызвать его дальнейшее движение в сторону уступок Путину.

Надеяться на лучшее развитие событий — это не стратегия. Ни одна стратегия не ответит на то, как именно Трамп будет взвешивать свое стремление быть признанным сильным мировым лидером против последствий отказа от поддержки Украины, и осознает ли он эти последствия в полной мере.

Путин: последние новости

Напомним, президент РФ Владимир Путин предложил в ноябре провести трехсторонний саммит с участием Дональда Трампа и Си Цзиньпина, чтобы обсудить завершение войны в Украине на выгодных для Москвы условиях.

По данным The Wall Street Journal, ссылающимся на бывшего российского офицера разведки, предложение обсуждалось в ходе телефонного разговора Путина и Трампа 9 октября. При этом участие президента Украины Владимира Зеленского в переговорах не предполагается.

Кремль предложил организовать эту встречу на полях предстоящего саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который состоится 18–19 ноября в Шэньчжэне. Издание также отмечает, что в ходе телефонного разговора стороны договорились о закупке Соединенными Штатами российского дизельного топлива.

Новости партнеров

Новости партнеров