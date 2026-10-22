ИИ может по селфи определить риск смерти от рака

Ученые рассматривают анализ лица как дополнительный способ оценки общего состояния пациента / © Pixabay

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Ученые разработали экспериментальный искусственный интеллект FAHR-FaceSurvival, оценивающий статистический риск смерти и выживаемость онкобольных пациентов по фотографии лица (селфи).

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале The Lancet Digital Health.

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Американские исследователи решили проверить, способен ли искусственный интеллект выявлять закономерности, связывающие внешность человека с его биологическим состоянием и прогнозом течения заболевания.

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Для этого они создали базовую модель FAHR-Face и на ее основе разработали два отдельных алгоритма. Оба алгоритма используют разные особенности лица, хотя созданы на основе одной модели искусственного интеллекта.

Пациенты, которых FAHR-FaceSurvival отнес к группе наивысшего риска, имели более чем втрое более высокий показатель смертности по сравнению с группой наименьшего риска. Эта связь сохранялась даже после учета ряда других клинических факторов.

В то же время, алгоритм определения возраста также оказался полезным для прогнозирования. Люди, которые по оценке искусственного интеллекта выглядели старше своего фактического возраста, в среднем имели менее благоприятный прогноз течения заболевания.

Интересно, что два алгоритма обращали внимание на разные участки лица. FAHR-FaceAge анализировал преимущественно носогубные складки, участок лба над глазницами и виски, тогда как FAHR-FaceSurvival больше использовал информацию под глазами и вокруг переносицы.

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Объединение результатов обеих моделей позволило улучшить качество статистического прогнозирования выживаемости. Это свидетельствует о том, что видимые признаки старения и характеристики, связанные с риском смерти, содержат разную информацию о состоянии человека.

Исследователи также проверили, как образ жизни влияет на возраст, который искусственный интеллект определяет по фотографии. Оказалось, что курение, чрезмерное употребление алкоголя и наркотиков статистически связаны со старшим лицом.

По словам онколога Реймонда Мака из Mass General Brigham, перед назначением сложного лечения врачи должны оценивать физические резервы пациента. Два человека одинакового возраста с тем же диагнозом могут по-разному переносить химиотерапию, облучение или хирургическое вмешательство.

Поэтому календарный возраст не всегда достаточно точно отражает состояние организма. Исследователи надеются, что анализ фотографий впоследствии сможет помогать врачам оценивать риски, особенно когда результаты сложных исследований недоступны.

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