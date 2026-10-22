ШІ може за селфі визначити ризик смерті від раку

Учені розглядають аналіз обличчя як додатковий спосіб оцінки загального стану пацієнта / © Pixabay

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Вчені розробили експериментальний штучний інтелект FAHR-FaceSurvival, який оцінює статистичний ризик смерті та виживаність онкохворих пацієнтів за фотографією обличчя (селфі).

Результати дослідження опублікували в науковому журналі The Lancet Digital Health.

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Американські дослідники вирішили перевірити, чи здатний штучний інтелект виявляти закономірності, які пов’язують зовнішність людини з її біологічним станом і прогнозом перебігу захворювання.

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Для цього вони створили базову модель FAHR-Face і на її основі розробили два окремі алгоритми. Обидва алгоритми використовують різні особливості обличчя, хоча створені на основі однієї моделі штучного інтелекту.

Пацієнти, яких FAHR-FaceSurvival відніс до групи найвищого ризику, мали більш ніж утричі вищий показник смертності порівняно з групою найнижчого ризику. Цей зв’язок зберігався навіть після врахування низки інших клінічних чинників.

Водночас алгоритм визначення віку також виявився корисним для прогнозування. Люди, які за оцінкою штучного інтелекту виглядали старшими за свій фактичний вік, у середньому мали менш сприятливий прогноз перебігу захворювання.

Цікаво, що два алгоритми звертали увагу на різні ділянки обличчя. FAHR-FaceAge аналізував переважно носогубні складки, ділянку чола над очницями та скроні, тоді як FAHR-FaceSurvival більше використовував інформацію під очима й навколо перенісся.

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Об’єднання результатів обох моделей дозволило покращити якість статистичного прогнозування виживаності. Це свідчить про те, що видимі ознаки старіння та характеристики, пов’язані з ризиком смерті, містять різну інформацію про стан людини.

Дослідники також перевірили, як спосіб життя впливає на вік, який штучний інтелект визначає за фотографією. Виявилося, що куріння, надмірне вживання алкоголю та наркотиків статистично пов’язані зі старшим віком обличчя.

За словами онколога Реймонда Мака з Mass General Brigham, перед призначенням складного лікування лікарі повинні оцінювати фізичні резерви пацієнта. Двоє людей однакового віку з тим самим діагнозом можуть по-різному переносити хіміотерапію, опромінення або хірургічне втручання.

Саме тому календарний вік не завжди достатньо точно відображає стан організму. Дослідники сподіваються, що аналіз фотографій згодом зможе допомагати лікарям оцінювати ризики, особливо коли результати складних обстежень недоступні.

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