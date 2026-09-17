Цей симптом після 50 років не можна ігнорувати: онколог попередив про небезпеку

Біль у спині після 50 років: коли він може бути ознакою раку / © Фото з відкритих джерел

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Біль у спині часто сприймають як звичайний наслідок віку, фізичних навантажень або проблем із м’язами. Однак після 50 років новий біль, який довго не минає, потребує більшої уваги, оскільки в окремих випадках може бути пов’язаний з онкологією.

Про це повідомило виданн Mirror з посиланням на радіаційного онколога доктора Іржі Кубеса із Центру протонної терапії.

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За словами фахівця, одна з проблем полягає саме в поширеності болю в спині серед людей середнього віку. Через це незвичний симптом можуть тривалий час не сприймати як можливу ознаку серйознішого захворювання.

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Особливу увагу лікар радить звертати на біль, який з’явився раптово без очевидної причини та не зникає. Значення має й вік: новий постійний біль у спині після 50 років потребує більшої настороженості, ніж аналогічна скарга у молодому віці, оскільки ризик розвитку раку з віком зростає.

Додатковим приводом звернутися до лікаря може бути ситуація, коли раніше людина не мала значних проблем зі спиною, але біль несподівано з’явився та став постійним.

Деякі онкологічні захворювання здатні поширюватися на кістки. Йдеться, зокрема, про рак молочної залози, простати, легень, нирок і щитовидної залози. У таких випадках біль у спині іноді стає першою помітною ознакою поширення хвороби. Подібним симптомом також може проявлятися мієлома — рак, що починається в кістковому мозку.

Який біль має насторожити

Важливе значення має не лише сам факт появи болю, а й те, як він поводиться. Звичайний м’язовий біль переважно змінюється залежно від рухів: може посилюватися під час нахилів, поворотів, піднімання предметів або вставання та слабшати після відпочинку.

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Іншу картину, за словами доктора Кубеса, може мати біль, пов’язаний з онкологічним захворюванням. Насторожити має постійний біль, який не залежить від того, рухається людина чи перебуває у спокої. Також не варто ігнорувати біль, що будить уночі або не слабшає після приймання звичайних знеболювальних.

Значення може мати й локалізація. Біль у середній частині спини рідше пояснюється звичайним механічним навантаженням, ніж біль у попереку, тому потребує більшої уваги.

Коли медична допомога потрібна терміново

Окремі симптоми на тлі болю в спині можуть потребувати невідкладного оцінювання лікарями. Серед них — слабкість у ногах, оніміння чи поколювання, нестійкість під час ходьби, а також раптова втрата контролю над сечовим міхуром або кишечником.

За словами онколога, таке поєднання симптомів може свідчити про здавлення спинного мозку. У такій ситуації не варто чекати планового прийому — медична допомога потрібна того самого дня.

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На які ще симптоми звернути увагу

Біль у спині також потребує більшої уваги, якщо одночасно виникли інші незвичні зміни. Зокрема, це постійний кашель, незрозуміла втрата ваги, зміни випорожнень, нове утворення або набряк у грудях.

Сам по собі окремий симптом у більшості випадків не означає онкологічного захворювання. Однак лікар радить пройти обстеження, якщо одночасно з’явилися кілька симптомів і вони тривалий час не зникають.

Онколог наголошує: йдеться не про те, що будь-який біль у спині після 50 років є ознакою раку. Звернутися до лікаря варто насамперед тоді, коли біль відрізняється від звичного, виник без очевидної причини, залишається постійним і не минає. Своєчасне встановлення причини симптомів у разі онкологічного захворювання дає більше можливостей для лікування та може допомогти уникнути подальших ускладнень.

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