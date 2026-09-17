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- Гламур
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Зірка "Скаженого весілля" Задніпровський висловився про освіту 18-річного сина та його роман
Актор зізнався, чи дає Михайлу якісь життєві настанови.
Український актор Назар Задніпровський уперше за тривалий час розповів про свого сина Михайла.
Зараз юнаку 18 років. Він навчається на другому курсі Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. Щоправда, опановує не акторство, а управління театральною справою.
Проте зірковий батько все ж не втрачає надії, що син рано чи пізно може піти його стопами. А поки ж Задніпровський говорить, що не втручається у життя Михайла й дає йому свободу вибору.
«Жодних настанов я не даю. У нього є свої педагоги, які вчать його того, в чому я не розбираюся. Це організація театральної справи. Він буде директором, адміністратором, продюсером за цією освітою. Я дуже сподіваюся, що за ці 4-5 років він заразиться мистецтвом і захоче знову вступити на перший курс акторського факультету. І що в нього буде дві вищі освіти. Моя така мрія», — розповів актор в інтерв’ю blik.ua.
Крім того, зірковий батько розкрив подробиці особистого життя юнака. За словами Назара, серце Михайла вже завоювала дівчина. Та актор вже мав серйозні розмови з сином і застерігав його від одруження у ранньому віці.
«Кажу йому: "Орендуй квартиру". А він такий — ні. Ну а що — його годують. У нього є дівчина, яка має свою квартиру. Як вони проводять час — не хочу поки що втручатися в особисте життя свого сина. Мене це мало цікавить. Але, кажу, передусім — навчання. Одружуватися рано. Він прекрасно все розуміє», — підкреслив актор.
Нагадаємо, нещодавно суддя «МастерШефа» Алекс Якутов повідомив про усиновлення чотирирічного хлопчика. Зірка з дружиною пройшов непростий шлях до батьківства й показав фото у новому статусі.