Зірка "Скаженого весілля" Задніпровський висловився про освіту 18-річного сина та його роман

Назар Задніпровський

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Український актор Назар Задніпровський уперше за тривалий час розповів про свого сина Михайла.

Зараз юнаку 18 років. Він навчається на другому курсі Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. Щоправда, опановує не акторство, а управління театральною справою.

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Проте зірковий батько все ж не втрачає надії, що син рано чи пізно може піти його стопами. А поки ж Задніпровський говорить, що не втручається у життя Михайла й дає йому свободу вибору.

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«Жодних настанов я не даю. У нього є свої педагоги, які вчать його того, в чому я не розбираюся. Це організація театральної справи. Він буде директором, адміністратором, продюсером за цією освітою. Я дуже сподіваюся, що за ці 4-5 років він заразиться мистецтвом і захоче знову вступити на перший курс акторського факультету. І що в нього буде дві вищі освіти. Моя така мрія», — розповів актор в інтерв’ю blik.ua.

Назар Задніпровський з родиною

Крім того, зірковий батько розкрив подробиці особистого життя юнака. За словами Назара, серце Михайла вже завоювала дівчина. Та актор вже мав серйозні розмови з сином і застерігав його від одруження у ранньому віці.

«Кажу йому: "Орендуй квартиру". А він такий — ні. Ну а що — його годують. У нього є дівчина, яка має свою квартиру. Як вони проводять час — не хочу поки що втручатися в особисте життя свого сина. Мене це мало цікавить. Але, кажу, передусім — навчання. Одружуватися рано. Він прекрасно все розуміє», — підкреслив актор.

Нагадаємо, нещодавно суддя «МастерШефа» Алекс Якутов повідомив про усиновлення чотирирічного хлопчика. Зірка з дружиною пройшов непростий шлях до батьківства й показав фото у новому статусі.

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