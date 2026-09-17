"У нього була вагітна дружина": актор Богдан Бенюк розповів про рішення 27-річного сина піти до ЗСУ

Богдан Бенюк / © instagram.com/beniukofficial

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Український актор Богдан Бенюк уперше висловився про мобілізацію свого сина Богдана-Гордія.

Раніше першим про службу сина зірки заявив актор Сергій Калантай. Він висловив свою гордість за таке рішення Богдана-молодшого, який раніше не планував пов’язувати своє життя з військовою справою й хотів займатися творчістю.

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Цього разу на YouTube-каналі Slawa.tv актор Бенюк розповів, що його син ухвалив рішення про мобілізацію ще у віці 27 років. Тоді, пригадує актор, Богдан-молодший очікував на первістку. Проте навіть це не зупинило його від сміливого кроку.

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Своєю чергою зірка не переконував сина у протилежному. Він зізнається, що дорослого переконати у чомусь не так то й просто. Тож йому залишилося схвалити такий вибір і поставитися з повагою.

Богдан Бенюк

«Він учився в аспірантурі — доктор філософських наук. Він захистив дисертацію 4 вересня, а восьмого вже був у Запоріжжі. На той час хлопцеві був 27 років. То що я маю казати? Він робить вибір. У нього була вагітна дружина й він іде. Які знайти слова казати дорослій людині? Але він іде й є там. Дай Боже, аби тривалий час робив свою справу й отримав перемогу», — поділився Богдан Бенюк.

Зараз донька військового здебільшого зростає без батька. За словами актора, його син лише зрідка приїжджає до родини. Проте сам зірковий дідусь регулярно навідується до онуки, яка росте копією тата.

«Я тут допомагаю з онукою. Він час від часу приїжджає, дивиться на своє дитя. Його копія! Ярина — копія Богдан. Він нічого не розповідає. Нормально — та й усе», — додав артист.

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Нагадаємо, нещодавно співак Олег Скрипка повідомив про службу 21-річного сина Романа. Юнак підписав контракт із ЗСУ.

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