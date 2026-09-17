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- Шоу-бізнес
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"Це обурливо": Кайлі Дженнер критикують за 17-хвилинний переліт на приватному літаку
Користувачі Мережі обурилися діями зірки реалітішоу.
29-річна учасниця відомого реалітішоу та успішна бізнес-леді — Кайлі Дженнер — опинилася в центрі скандалу через використання приватного літака. Користувачі соцмереж звернули увагу на її короткий переліт між двома містами в Каліфорнії та розкритикували зірку за розкішний спосіб життя.
Як пише The Sun, літак Кайлі здійснив переліт із Камарільо до Ван-Найса, який тривав близько 17 хвилин. Акаунт у Instagram S**t You Should Care About заявив: «Ми стежили, як ви здійснили 17-хвилинний переліт на приватному літаку з Камарільо до Ван-Найса. Подорож, яка, за оцінками, коштувала 3000 доларів».
Користувачі у коментарях не приховували обурення. Одні назвали використання приватного літака для такого короткого маршруту «обурливим» і розкритикували Кайлі за ставлення до навколишнього середовища. Інші заявили, що така поїздка має вигляд невиправдано розкішної, оскільки аналогічний маршрут можна подолати на автомобілі.
Водночас знайшлися й ті, хто став на бік Дженнер. Один із користувачів зазначив, що поїздка на автомобілі цим маршрутом, залежно від дорожньої ситуації, може тривати від 45 хвилин до кількох годин. Інший написав, що сам вчинив би так само, якби мав власний літак.
Це не вперше, коли використання Кайлі приватного літака стає предметом обговорення. У червні зірка продемонструвала свій розкішний літак вартістю близько 72 мільйонів доларів, коли вирушила з друзями та дітьми на відпочинок на Теркс і Кайкос.
Кайлі поки що публічно не прокоментувала цю ситуацію.
Нагадаємо, раніше Кайлі Дженнер влаштувала «рожеву» вечірку на честь свого 29-річчя.