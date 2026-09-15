Дизель неочікувано здешевшав: які ціни на пальне 15 вересня

Пальне знову здорожчало / © Associated Press

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Сьогодні, 15 вересня 2026 року, найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 у представлених мережах становить уже близько 88 грн за літр, дизельного пального — близько 96 грн за літр.

Про це повідомляє РБК-Україна.

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Ціни на пальне 15 вересня

У вівторок уранці українські АЗС знову переписали цінники на пальне. Ключові мережі підняли вартість практично усіх видів пального, причому на окремих АЗС бензин здорожчав одразу на 2 гривні.

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У той самий час дизельне пальне дещо відійшло від позначки в 100 гривень, у бік здешевлення.

Мережа «ОККО» підвищила роздрібні ціни як на бензин, так і на дизель. Уся лінійка бензинів — Pulls 100, Pulls 95 та А-95 Євро — додала в ціні по 2 грн. Дизель та газ теж здорожчали, без змін лишився лише ДП Pulls.

WOG оновила вартість більшості пального — бензин маркувань 100, 95 Mustang та 95 Євро разом із дизелем ДП Євро-5 здорожчали на гривню. При цьому ціни на ДП Mustang та автогаз залишилися учорашніми.

На SOCAR здорожчав бензин NANO 95 та 95 стандартний. Водночас преміальний бензин NANO 100 та дизельне пальне ДП NANO Extro здешевшали на 10 коп.

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В «Укрнафті» за останню добу коригування цін не відбулося.

«ОККО»

Бензин Pulls 100: 99,90 грн (+2 грн)

Бензин Pulls 95: 92,90 грн (+2 грн)

Бензин А-95 Євро: 89,90 грн (+2 грн)

ДП Pulls: 99,90 грн

ДП Євро: 99,50 грн (+60 коп)

Газ: 45,50 грн (+60 коп)

WOG

Бензин 100: 98,90 грн (+1 грн)

Бензин 95 (Mustang): 91,90 грн (+1 грн)

Бензин 95 Євро: 88,90 грн (+1 грн)

ДП Mustang: 99,90 грн

ДП Євро-5: 99,90 грн (+1 грн)

Газ: 45,50 грн

SOCAR

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Бензин NANO 100: 99,9 грн (-10 коп)

Бензин NANO 95: 93,90 грн (+2 грн)

Бензин А-95: 89,90 грн (+1 грн)

ДП NANO Extro: 99,9 грн (-10 коп)

ДП NANO: 99,90 грн

Газ: 44,90 грн

«Укрнафта»

Бензин 95 (Energy): 86,90 грн

Бензин А-95: 83,90 грн

Бензин А-92: 81,90 грн

ДП (Energy): 94,90 грн

ДП: 96,90 грн

Газ: 42,90 грн

Ціни на пальне в Україні — останні новини

Нагадаємо, за словами директора консалтингової групи «А-95» Сергія Куюна, в Україні дизель може здорожчати орієнтовно на 3 гривні за літр.

Паливний експерт Дмитро Льоушкін прогнозує, що найближчим часом вартість дизельного пального в Україні може зрости.

«Я вважаю, що уряд усе ж ухвалить якісь рішення щодо податків, зменшення податків у вартості пального. Якимось чином будуть все ж додаткові важелі щодо зниження або втримання ціни», — пояснив він.

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