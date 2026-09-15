Україну взимку може накрити великий дефіцит світла: експерт назвав критичну цифру

Дефіцит електроенергії (ілюстративне фото) / © ТСН

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Взимку дефіцит електроенергії в Україні у пікові години та під час сильних морозів може сягати до 6 ГВт. Навіть за відносно сприятливого сценарію імпорт та власна генерація бізнесу не зможуть повністю перекрити цю нестачу.

Про це заявив енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв в ефірі “Київ24”.

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За його словами, серед найбільш вразливих залишаються Київ і Київська область, а також лівобережні регіони, де бракує власної генерації.

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«До 6 гігават — прогнозований дефіцит у піку, максимум у морози. Імпорт може дати 2–3 ГВт, бізнес — десь до 1 ГВт. Тобто максимум це близько 3,5 ГВт. Дефіцит буде суттєвим, і ми це на собі відчуємо. Це позитивний сценарій», — зазначив Ігнатьєв.

Експерт пояснив, що влітку ситуацію частково стабілізувала власна генерація великого бізнесу, загальна потужність якої, за його оцінкою, сягає близько 4 ГВт. Йдеться, зокрема, про сонячні електростанції та інші генерувальні установки.

Взимку цей ресурс буде значно обмеженішим через скорочення сонячної генерації. Найбільше навантаження на енергосистему традиційно припадатиме на ранкові та вечірні години.

Ігнатьєв також нагадав про необхідність забезпечувати електроенергією тимчасово окуповану Запорізьку АЕС, щоб не допустити аварійних ситуацій.

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За словами експерта, навіть періодичні відключення у години пікового споживання можна вважати відносно позитивним сценарієм. Значно складнішою ситуація стане у разі нових російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

«Негативний сценарій, звичайно, — ворог буде намагатися бити по лініях електропередачі», — сказав Ігнатьєв.

Він припустив, що Росія може намагатися пошкоджувати мережі, які забезпечують Київ, щоб посилити проблеми з електропостачанням столиці та створити паніку серед населення.

На тлі цього аналітики Інституту вивчення війни раніше повідомляли, що Росія готується до нових ударів по Україні та накопичує ракетне озброєння напередодні зими. У ISW також звертали увагу на зростання використання реактивних безпілотників і зміну тактики масованих атак.

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Оглядач The Guardian Саймон Тісдалл також припускав, що взимку Росія знову може зосередитися на ударах по українській енергетиці та системах водопостачання, намагаючись залишити мільйони людей без базових послуг.

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