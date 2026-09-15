Путін готує Білорусь до довгої війни проти України: ISW розкрив небезпечний задум РФ

Олександр Лукашенко / © Associated Press

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Росія продовжує залучати білоруські підприємства оборонно-промислового комплексу до забезпечення своїх військових потреб та підтримки війни проти України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Білоруська опозиційна організація BELPOL 14 вересня повідомила, що 558-й авіаційний ремонтний завод у Барановичах готують до виробництва компонентів для штурмовиків Су-25.

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За даними організації, відповідний документ свідчить, що підприємство вже отримало нові виробничі потужності площею понад 20 тисяч квадратних метрів. Завод також виготовляє деталі для різних типів бойових літаків, зокрема Су-25, Су-27, Су-30 та МіГ-29.

Про готовність Білорусі локалізувати виробництво Су-25 для потреб російських військових самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв ще у лютому 2023 року.

Таким чином, Москва продовжує інтегрувати білоруські оборонні підприємства у власну військово-промислову базу, використовуючи їхні потужності для забезпечення тривалої війни проти України.

Загроза наступу з Білорусі — останні новини

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко готує свою армію до «своєчасної відповіді», перевіряючи військо на готовність до війни. Водночас диктатор запевняє, що нападати на сусідні держави не планує.

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До цього Лукашенко повідомив про можливу мобілізацію в Білорусі. Як він пояснив це рішення, Збройні сили країни необхідно «розворушити». Однак керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко вважає, що такі маневри армії Білорусі є черговою спробою створити напруженість для країн Європейського Союзу.

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