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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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434
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Не працює “Резерв+” на блокпосту: що робити військовозобов’язаному

Що робити військовозобов’язаному, якщо на блокпосту потрібно пред’явити документ, але застосунок “Резерв+” не відкривається або немає доступу до інтернету.

Автор публікації
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
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Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Призову підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, за винятком тих, хто має відстрочку від мобілізації або бронювання. Водночас під час воєнного стану у чоловіків можуть перевіряти військово-облікові документи, зокрема на вулицях та блокпостах.

Що робити військовозобов’язаному, якщо на блокпосту потрібно пред’явити документ, але застосунок “Резерв+” не відкривається або немає доступу до інтернету, розповідає ТСН.ua.

Що робити, якщо “Резерв+” не працює на блокпосту

Ситуація, коли під час перевірки військово-облікового документа виникають технічні проблеми з “Резерв+”, цілком можлива. Однак збій у роботі застосунку не означає, що військовозобов’язаний не може пред’явити документ.

Головне — мати військово-обліковий документ (ВОД), про це нагадали в Сумському обласному ТЦК СП. Законодавство передбачає його існування як в електронній, так і в паперовій формі.

Під час мобілізації уповноважені представники ТЦК та СП і поліцейські можуть вимагати у чоловіків віком від 18 до 60 років військово-обліковий документ разом із документом, що посвідчує особу.

Військово-обліковий документ був тільки в “Резерв+”: що робити

Насамперед варто спокійно повідомити представникам блокпоста про технічну проблему та спробувати відновити роботу застосунку. Для цього можна перевірити мобільний інтернет, перезапустити “Резерв+” або сам телефон.

Водночас військовозобов’язаному варто заздалегідь подбати про паперову версію ВОД, щоб не залежати від роботи смартфона та доступу до інтернету.

За інформацією Міноборони, паперовий військово-обліковий документ можна отримати, зокрема, сформувавши PDF у “Резерв+” або на порталі «Дія», а потім роздрукувавши його.

Важливо розуміти, що “Резерв+” і військово-обліковий документ — не одне й те саме. “Резерв+” є цифровим сервісом, через який формується та пред’являється електронний ВОД.

Що варто зробити водієві перед блокпостом

Якщо ви їдете через блокпост, заздалегідь переконайтеся, що маєте доступ до військово-облікового документа.

Якщо користуєтеся його електронною версією, варто мати паперову копію. Це допоможе уникнути зайвих проблем у разі технічного збою, розрядженого телефона або проблем з інтернетом.

Також через технічну несправність застосунку не варто конфліктувати на блокпосту. Краще спокійно пояснити ситуацію та пред’явити документ у доступній формі.

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