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Магнітна буря посилилася 15 вересня: що відомо
Зауважимо, що магнітне поле Землі дещо збуджене, але це ще не сильна магнітна буря.
Сьогодні, 15 вересня, магнітна буря підвищилася до жовтого рівня — К-індексу 4,7. Активність Сонця дещо посилилася.
Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.
За даними науковців, Земля перебуває під слабким впливом південної корональної діри, яка утримує швидкість сонячного вітру вище рівня навколишнього середовища.
Очікується, що незабаром надійде ще один високошвидкісний потік корональної діри з півночі сонячного диска. Це спричинить деякі геомагнітні умови від активної до STORM G1.
Геомагнітна активність підвищилася до К-індексу 4,7 — це жовтий рівень, близький до початку магнітної бурі. Значення Kp 5 уже відповідає слабкій бурі категорії G1.