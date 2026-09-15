Магнітна буря посилилася 15 вересня: що відомо

Магнітна буря / © Associated Press

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Сьогодні, 15 вересня, магнітна буря підвищилася до жовтого рівня — К-індексу 4,7. Активність Сонця дещо посилилася.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

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За даними науковців, Земля перебуває під слабким впливом південної корональної діри, яка утримує швидкість сонячного вітру вище рівня навколишнього середовища.

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Очікується, що незабаром надійде ще один високошвидкісний потік корональної діри з півночі сонячного диска. Це спричинить деякі геомагнітні умови від активної до STORM G1.

Магнітна буря 15 вересня. Фото: Мeteoagent.

Геомагнітна активність підвищилася до К-індексу 4,7 — це жовтий рівень, близький до початку магнітної бурі. Значення Kp 5 уже відповідає слабкій бурі категорії G1.

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