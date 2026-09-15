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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Магнітна буря посилилася 15 вересня: що відомо

Зауважимо, що магнітне поле Землі дещо збуджене, але це ще не сильна магнітна буря.

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Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

Сьогодні, 15 вересня, магнітна буря підвищилася до жовтого рівня — К-індексу 4,7. Активність Сонця дещо посилилася.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

За даними науковців, Земля перебуває під слабким впливом південної корональної діри, яка утримує швидкість сонячного вітру вище рівня навколишнього середовища.

Очікується, що незабаром надійде ще один високошвидкісний потік корональної діри з півночі сонячного диска. Це спричинить деякі геомагнітні умови від активної до STORM G1.

Магнітна буря 15 вересня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 15 вересня. Фото: Мeteoagent.

Геомагнітна активність підвищилася до К-індексу 4,7 — це жовтий рівень, близький до початку магнітної бурі. Значення Kp 5 уже відповідає слабкій бурі категорії G1.

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