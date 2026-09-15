Магнитная буря усилилась 15 сентября: что известно

Магнитная буря / © Associated Press

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Сегодня, 15 сентября, магнитная буря повысилась до желтого уровня — К-индексу 4,7. Активность Солнца несколько усилилась.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

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По данным ученых, Земля находится под слабым влиянием южной корональной дыры, удерживающей скорость солнечного ветра выше уровня окружающей среды.

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Ожидается, что вскоре придет еще один высокоскоростной поток корональной дыры с севера солнечного диска. Это приведет к некоторым геомагнитным условиям от активной до STORM G1.

Магнитная буря 15 сентября. Фото: Meteoagent.

Геомагнитная активность повысилась к К-индексу 4,7 — это желтый уровень, близкий к началу магнитной бури. Значение Kp 5 уже соответствует слабой буре категории G1.

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