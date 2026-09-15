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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Магнитная буря усилилась 15 сентября: что известно

Заметим, что магнитное поле Земли несколько возбуждено, но это еще не мощная магнитная буря.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

Сегодня, 15 сентября, магнитная буря повысилась до желтого уровня — К-индексу 4,7. Активность Солнца несколько усилилась.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

По данным ученых, Земля находится под слабым влиянием южной корональной дыры, удерживающей скорость солнечного ветра выше уровня окружающей среды.

Ожидается, что вскоре придет еще один высокоскоростной поток корональной дыры с севера солнечного диска. Это приведет к некоторым геомагнитным условиям от активной до STORM G1.

Магнитная буря 15 сентября. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря 15 сентября. Фото: Meteoagent.

Геомагнитная активность повысилась к К-индексу 4,7 — это желтый уровень, близкий к началу магнитной бури. Значение Kp 5 уже соответствует слабой буре категории G1.

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