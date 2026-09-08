Какой церковный праздник в Украине 15 сентября

Церковный праздник 15 сентября / © pexels.com

Реклама

15 сентября (28 сентября), в православном календаре день памяти святого великомученика Никиты. Никита родился среди готов — народа, обитавшего на территориях вблизи Дуная и Черного моря. В молодые годы он принял христианство и искренне посвятил себя служению Богу. Святой не скрывал своих убеждений и открыто проповедовал христианское учение среди соплеменников.

По преданию, Никита стал одним из тех, кто активно распространял христианство среди готов. Он убеждал людей отказаться от языческих верований и обратиться ко Христу.

Реклама

В то время среди готов шла борьба между сторонниками христианства и язычества. Когда к власти пришел языческий правитель Атанарих, преследования христиан усилились. Верующих заставляли отрекаться от своей веры, а тех, кто не соглашался, подвергали жестоким наказаниям.

Реклама

Никита также был схвачен. Ему предложили отказаться от христианства, однако святой остался непреклонен. Он не побоялся открыто признать свою веру даже перед лицом смерти.

По христианскому преданию, Никиту подвергли многочисленным пыткам, пытаясь заставить его отречься от Христа. Однако никакие страдания не смогли поколебать его убеждений.

В конце концов святого великомученика Никиту казнили. Он принял смерть за свою веру примерно в 372 году.

Церковный праздник в Украине 15 сентября по старому календарю

По старому календарю 15 сентября в Украине чтили память мученика Маманта. Раннехристианский святой, живший в III веке в Кесарии Каппадокийской. Он родился в христианской семье, но рано остался сиротой. Несмотря на преследование христиан, Мамант открыто исповедовал веру во Христа и помогал нуждающимся.

Реклама

Приметы 15 сентября

Народные приметы 15 сентября / © pexels.com

Ясный и теплый день — осень будет длинной, сухой и теплой.

Безветренная погода — к хорошей и теплой осени.

Обильная утренняя роса — вскоре установится хорошая погода.

Что нельзя делать 15 сентября

15 сентября наши предки не советовали заниматься генеральной уборкой и наводить порядок в доме, выносить домашние вещи за порог или давать кому-нибудь в долг или занимать соседям — верили, что вместе с ними можно отдать собственное благополучие. Также нельзя назначать на этот день свадебную церемонию — было убеждение, что брак, заключенный в это время, может оказаться непродолжительным и беспокойным.

Что можно делать 15 сентября

К святому Никите Готскому в молитвах просят поддержки и защиты в сложных жизненных ситуациях. Верующие обращаются к нему, когда хотят уберечься от недоброжелателей, врагов, человеческой злобы и всевозможных неприятностей. По давней традиции день святого советовали посвящать добру — необязательно делать что-то большое или необычайное. Искреннее доброе слово, помощь нуждающемуся человеку, пожертвование нуждающемуся или забота о беспризорном животном также считались важными проявлениями милосердия.

Новости партнеров

Новости партнеров