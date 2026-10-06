Землю накрыла магнитная буря 6 октября: скажется ли они на здоровье людей

Магнитная буря 6 октября

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Во вторник, 6 октября, геомагнитная активность будет оставаться повышенной, однако, согласно прогнозу NOAA, индекс Kp в течение суток не превысит 4. Наибольшие колебания магнитного поля Земли ожидаются в начале суток по всемирному времени.

Об этом свидетельствуют данные Центра прогнозирования космической погоды NOAA и прогноз Британской геологической службы (BGS).

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По расчетам NOAA, с 00:00 до 03:00 UTC (с 03:00 до 06:00 по киевскому времени) 6 октября Kp-индекс составит 4. В последующие три часа (с 06:00 до 09:00 по киевскому времени) он снизится до 3,67, а с 06:00 до 09:00 UTC (с 09:00 до 12:00 по киевскому времени) — до 3. После этого геомагнитная активность будет постепенно ослабевать: днём показатели прогнозируются преимущественно на уровне Kp 2–2,33, а в конце суток — до 2,67.

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В то же время Британская геологическая служба допускает более сильные кратковременные колебания. В прогнозе на период с 5 по 6 октября максимальный уровень активности — слабая геомагнитная буря класса G1, хотя средний уровень за этот период остается спокойным.

В BGS пояснили, что солнечный ветер в течение примерно 30 часов был возмущён из-за высокоскоростного потока из корональной дыры. Ожидается, что его влияние будет постепенно ослабевать, однако отдельные периоды повышенной активности и вероятность слабой бури G1 по-прежнему сохраняются.

На 7 и 8 октября NOAA прогнозирует дальнейшее снижение геомагнитной активности. Максимальный Kp-индекс в эти дни ожидается на уровне около 2,7.

Как магнитная буря может влиять на самочувствие

Магнитная буря уровня G1 может сказываться не только на работе техники и систем связи, но и на самочувствии некоторых людей. В такие периоды метеочувствительные люди могут жаловаться на усталость, головную боль, мигрень или учащенное сердцебиение.

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В таком случае следует уменьшить физическую и эмоциональную нагрузку и дать организму больше времени на отдых. В такие дни рекомендуется не переутомляться, хорошо высыпаться и пить чай. При необходимости также можно принимать успокоительные средства и препараты от повышенного артериального давления.

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