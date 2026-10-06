Землю накрила магнітна буря 6 жовтня: чи позначиться вони на здоров’ї людей

Магнітна буря 6 жовтня

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У вівторок, 6 жовтня, геомагнітна активність залишатиметься підвищеною, однак за прогнозом NOAA індекс Kp протягом доби не перевищуватиме 4. Найбільші коливання магнітного поля Землі очікуються на початку доби за всесвітнім часом.

Про це свідчать дані Центру прогнозування космічної погоди NOAA та прогноз Британської геологічної служби (BGS).

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За розрахунками NOAA, від 00:00 до 03:00 UTC (від 03:00 до 06:00 за київським часом) 6 жовтня Kp-індекс становитиме 4. У наступні три години (від 06:00 до 09:00 за київським часом) він знизиться до 3,67, а від 06:00 до 09:00 UTC (від 09:00 до 12:00 за київським часом) — до 3. Після цього геомагнітна активність поступово слабшатиме: вдень показники прогнозують переважно на рівні Kp 2–2,33, а наприкінці доби — до 2,67.

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Водночас Британська геологічна служба допускає сильніші короткочасні коливання. У прогнозі на період від 5 до 6 жовтня максимальний рівень активності — слабка геомагнітна буря класу G1, хоча середній рівень за цей проміжок залишається спокійним.

У BGS пояснили, що сонячний вітер протягом приблизно 30 годин був збурений через високошвидкісний потік із корональної діри. Очікується, що його вплив поступово слабшатиме, однак окремі періоди підвищеної активності та ймовірність слабкої бурі G1 ще зберігаються.

На 7 та 8 жовтня NOAA прогнозує подальше зниження геомагнітної активності. Максимальний Kp-індекс у ці дні очікується на рівні близько 2,7.

Як магнітна буря може впливати на самопочуття

Магнітна буря рівня G1 може позначатися не лише на роботі техніки та систем зв’язку, а й на самопочутті деяких людей. У такі періоди метеочутливі люди можуть скаржитися на втому, головний біль, мігрень або прискорене серцебиття.

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У такому разі варто зменшити фізичне та емоційне навантаження і дати організму більше часу на відпочинок. У такі дні рекомендують не перевтомлюватися, добре висипатися та пити чай. За необхідності також можна приймати заспокійливі засоби та препарати від підвищеного артеріального тиску.

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