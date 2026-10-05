Близнюки / © Credits

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Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 6 жовтня?

День, коли, незважаючи на те, що це другий день робочого тижня, слід відкласти справи — як професійні, так і побутові — і відпочити.

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Пасивність і лінощі не будуть під забороною, як це буває в будь-який інший час; навпаки, вони доречні, оскільки дають змогу відновити сили, що вичерпуються, і підготуватися до подальшої роботи. Якщо уникнути роботи не вдасться, не слід виявляти особливого ентузіазму: діяти треба спокійно й не поспішаючи, у такому разі вдасться досягти поставленої мети.

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Близнята

Близнята, на відміну від багатьох інших знаків зодіаку, незважаючи на те, що енергія дня не сприяє активній діяльності, зможуть багато чого встигнути — як у професійній сфері, так і в побуті та господарстві.

Головне — скласти чіткий і детальний план дій і не відхилятися від нього ні на крок, інакше зіб’ється налагоджений механізм дій і не вдасться зробити нічого — навіть найнезначніші завдання виявляться не до снаги, тож дисципліна й організованість для представників цього знака цього дня — понад усе.

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