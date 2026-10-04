"Бабине літо" повертається: де у понеділок пригріє до +20

Погода ще потішить українців / © pexels.com

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Погода в Україні у понеділок, 5 жовтня, перебуватиме під впливом антициклональних мас. На більшій частині території країни — сухо та сонячно, опади передбачаються лише в північному регіоні.

Про це повідомили в «Укргідрометцентрі»

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Погода в Україні 5 жовтня

У західних областях хмарно, місцями малохмарно, ясно, без опадів. Нічна температура повітря +7 +9 градусів, денна +17 +19 градусів.

У північних областях мінлива хмарність, невеликий дощ. Нічна температура повітря +9 +11 градусів, денна +15 +18 градусів.

У центральних областях мінлива хмарність, місцями ясно, без опадів. Нічна температура +7 +9 градусів, денна +18 +20 градусів.

У південних областях сонячно та ясно, без опадів. Нічна температура повітря +9 +11 градусів, денна +17 +19 градусів.

У східних областях сонячно та ясно, місцями мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура повітря +9 +12 градусів, денна +16 +19 градусів.

Раніше синоптик повідомив, що наступного тижня Україну накриє друга хвиля «бабиного літа». Денна температура підніметься до +21 градуса.

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