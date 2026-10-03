Після заморозків прийде ще одне "бабине літо": якою буде погода на початку жовтня

В Україні ще буде тепло / © pexels.com

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На початку наступного тижня погодна ситуація зміниться: холодніше повітря поступиться місцем теплішому, а денна температура підніметься до +21 градуса.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook синоптик Віталій Постригань.

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За його словами, наразі на погоду в Україні впливає блокуючий антициклон Borchert, який охопив територію від Середземномор’я до Білого моря. На його східній периферії повітряні потоки переносять із північного сходу прохолодніше та сухіше повітря.

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«На початку нового робочого тижня напрямок повітряних потоків зміниться. Замість північного процесу встановиться південний, який принесе тепліше повітря. Нічна температура підвищиться до +3…+8 градусів, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть +16…+21», — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що в Україні найближчими ночами очікуються заморозки, які можуть становити небезпеку для незібраного врожаю. На Прикарпатті оголосили помаранчевий рівень небезпечності.

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