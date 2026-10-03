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Після заморозків прийде ще одне "бабине літо": якою буде погода на початку жовтня
Погода в Україні впродовж вихідних днів відчутно не зміниться — вдень буде комфортно, а вночі ймовірні заморозки. Проте вже від наступного тижня прийде новая хвиля осіннього тепла.
На початку наступного тижня погодна ситуація зміниться: холодніше повітря поступиться місцем теплішому, а денна температура підніметься до +21 градуса.
Про це написав на своїй сторінці у Facebook синоптик Віталій Постригань.
За його словами, наразі на погоду в Україні впливає блокуючий антициклон Borchert, який охопив територію від Середземномор’я до Білого моря. На його східній периферії повітряні потоки переносять із північного сходу прохолодніше та сухіше повітря.
«На початку нового робочого тижня напрямок повітряних потоків зміниться. Замість північного процесу встановиться південний, який принесе тепліше повітря. Нічна температура підвищиться до +3…+8 градусів, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть +16…+21», — зазначив він.
Раніше повідомлялося, що в Україні найближчими ночами очікуються заморозки, які можуть становити небезпеку для незібраного врожаю. На Прикарпатті оголосили помаранчевий рівень небезпечності.