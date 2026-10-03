После заморозков придет еще одно "бабье лето": какой будет погода в начале октября

В Украине еще будет тепло / © pexels.com

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В начале следующей недели погодная ситуация изменится: холодный воздух уступит место теплее, а дневная температура поднимется до +21 градуса.

Об этом написал на своей странице в Facebook синоптик Виталий Постригань.

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По его словам, на погоду в Украине влияет блокирующий антициклон Borchert, охвативший территорию от Средиземноморья до Белого моря. На его восточной периферии воздушные потоки переносят с северо-востока более холодный и сухой воздух.

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«В начале новой рабочей недели направление воздушных потоков изменится. Вместо северного процесса установится южный, который принесет более теплый воздух. Ночная температура повысится до +3…+8 градусов, а днем столбики термометров будут показывать +16…+21», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Украине в ближайшие ночи ожидаются заморозки, которые могут представлять опасность для несобранного урожая. На Прикарпатье объявили оранжевый уровень опасности.

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