77-летняя Вера Вонг позировала в купальнике

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

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77-летняя Вера Вонг продемонстрировала свою подтянутую фигуру во время отдыха во дворе своего дома, который расположен в солнечном Лос-Анджелесе. Знаменитый дизайнер опубликовала в Instagram фото, на котором позировала на шезлонге в черном купальнике и солнцезащитных очках.

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Вонг расслабилась под лучами солнца, устроившись на шезлонге возле дома. Свой образ она оставила максимально лаконичным — черный купальник, большие солнцезащитные очки и распущенные волосы.

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«Жара в Лос-Анджелесе… Выдалась свободная минутка. Заметили, что у меня больше нет газона? Зато погода чудесная», — написала она в подписи к снимку.

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Поклонники Вонг не раз отмечали ее невероятную форму. Дизайнер известна своим моложавым и эффектным внешним видом и регулярно делится фотографиями из повседневной жизни и с отдыха.

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Ее часто спрашивают, в чем секрет ее стройности. Вонг, по ее словам, не любит слово «секрет» в данном случае, ведь все дело не в «волшебной диете», а в образе жизни длиною в десятилетия. Она считает, что молодость — это прежде всего любопытство, интерес к жизни и отсутствие зацикленности на возрасте.

Ранее, напомним, Вера Вонг поделилась редкими фото своих дочерей.

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