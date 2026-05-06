"Платье" Веры Вонг для Met Gala на самом деле было юбкой, прикрепленной к чокеру
Это был смелый и интересный образ без акцентов.
76-летняя дизайнер Вера Вонг также в этом году посетила Met Gala в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Она осталась верна своему стилю и пока другие знаменитости выбирали известные бренды — Вонг надела собственный.
Дизайнер выбрала черный ансамбль, который на самом деле не был платьем в привычном понимании этого слова. На самом деле на ней была длинная юбка низкой посадки и с одной тонкой полоской ткани, которая тянулась от талии, и обворачивала шею как чокер.
Также Вонг дополнила образ топом-бандо, большим рукавом и париком со светлыми волосами. Макияж на ее лице был нормальным и простым.
