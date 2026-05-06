ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
211
Время на прочтение
1 мин

"Платье" Веры Вонг для Met Gala на самом деле было юбкой, прикрепленной к чокеру

Это был смелый и интересный образ без акцентов.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Комментарии
Вера Вонг

Вера Вонг / © Associated Press

76-летняя дизайнер Вера Вонг также в этом году посетила Met Gala в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Она осталась верна своему стилю и пока другие знаменитости выбирали известные бренды — Вонг надела собственный.

Дизайнер выбрала черный ансамбль, который на самом деле не был платьем в привычном понимании этого слова. На самом деле на ней была длинная юбка низкой посадки и с одной тонкой полоской ткани, которая тянулась от талии, и обворачивала шею как чокер.

Вера Вонг / © Associated Press

Вера Вонг / © Associated Press

Также Вонг дополнила образ топом-бандо, большим рукавом и париком со светлыми волосами. Макияж на ее лице был нормальным и простым.

Вера Вонг / © Associated Press

Вера Вонг / © Associated Press

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
211
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie