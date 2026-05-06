Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна посетила 41-й артиллерийский салют в честь третьей годовщины коронации короля Чарльза III в Гайд-парке в Лондоне.

Британская армия отмечает годовщину коронации монарха традиционными артиллерийскими салютами. В 12:00 Королевский конный артиллерийский полк произвел королевский салют в центре Лондона, за ним последовал салют Почетной артиллерийской роты в 13:00. Оба полка также принимали участие в салютах в День коронации в 2023 году, произведя выстрелы в тот самый момент, когда корона была возложена на голову короля в Вестминстерском аббатстве.

В этом году принцесса Анна провела инспекцию Королевского конного артиллерийского полка после их салюта в Гайд-парке.

Принцесса появилась на инспекции в красном длинном пальто, с платком на шее, с сумкой на плече и в серьгах, напоминающих узлы. Анна собрала волосы в классическую прическу и накрасила губы блеском.

Коронация короля Чарльза III в 2023 году / © Associated Press

