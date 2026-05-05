Курс валют на 6 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Деньги / © Associated Press

Реклама

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 6 мая.

По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США снизилась на 4 копейки и составляет 43,96 гривны. Изменились и показатели евро (потерял 6 копеек). Злотый же неизменен.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Реклама

Курс доллара

1 доллар США — 43,96 (-4 коп.)

Курс евро

1 евро — 51,39 (-6 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 12,08 (± 0 коп.)

Читайте также Курс валют в Украине бьет рекорды: почему украинцы обменивают доллары на гривны

Раньше мы писали о том, в какой валюте лучше сберегать деньги. Прежде всего, эксперты советуют диверсифицировать сбережения: часть держать в гривне (в частности в ОВГЗ с доходностью около 14%), а остальные — в долларах и евро. Валюта сейчас дает низкую прибыль, но ее следует покупать во время проседания курса и не продавать без надобности. Оптимально формировать портфель в пропорции примерно треть гривны, треть доллар и треть евро.

Новости партнеров