Курс валют на 6 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар потерял в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 6 мая.
По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США снизилась на 4 копейки и составляет 43,96 гривны. Изменились и показатели евро (потерял 6 копеек). Злотый же неизменен.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ .
Курс доллара
1 доллар США — 43,96 (-4 коп.)
Курс евро
1 евро — 51,39 (-6 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 12,08 (± 0 коп.)
Раньше мы писали о том, в какой валюте лучше сберегать деньги. Прежде всего, эксперты советуют диверсифицировать сбережения: часть держать в гривне (в частности в ОВГЗ с доходностью около 14%), а остальные — в долларах и евро. Валюта сейчас дает низкую прибыль, но ее следует покупать во время проседания курса и не продавать без надобности. Оптимально формировать портфель в пропорции примерно треть гривны, треть доллар и треть евро.