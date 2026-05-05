Заманивал приставкой и конфетами: в Одесской области судили сторожа, который годами развращал детей
Серийного насильника 13 мальчиков приговорили к 15 годам за решеткой — через возраст закон не позволяет применить пожизненное заключение.
В Одесской области к 15 годам лишения свободы приговорили серийного насильника 13 мальчиков. Некоторых осужденный обижал и развращал несколько раз подряд.
Рассмотрение дела длилось более четырех лет, сообщили в Одесской областной прокуратуре.
По данным следствия, в течение года с июля 2020-го в маленьком городке близ Одессы орудовал «тихий» насильник. Это пожилой мужчина, работавший сторожем в местном доме культуры. Он общался с мамами и их детьми, а также гулял по парку.
В обед, когда уроки уже закончились, а родители были на работе, мужчина приглашал к себе детей.
«Заманивал, обещая дать поиграть на приставке или в телефоне, угостить сладостями. Затем закрывал дверь изнутри съемной квартиры. Наедине втирался в доверие и обижал. После этого выводил на улицу и предупреждал, чтобы никому не рассказывали. На вопросы соседей отвечал, что к нему ходят внуки», — рассказали в прокуратуре.
Свою противоправную деятельность обвиняемый начал еще в 17-летнем возрасте. Имея за плечами пять судимостей, всего он провел в местах лишения свободы 20 лет. Все предыдущие приговоры касались преступлений против половой свободы и неприкосновенности.
Правоохранители установили, что от действий мужчины пострадали 13 мальчиков в возрасте от djcmvb до 14 лет. Некоторых детей он обижал и развращал по пять раз подряд.
Несмотря на результаты судебных экспертиз и показания потерпевших, полностью доказывающих его вину, обвиняемый в суде свою причастность к преступлению отрицал. Он пытался переложить ответственность на племянника и утверждал, что по состоянию здоровья якобы уже не способен на подобные действия.
Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 152, части 6 статьи 153 и части 2 статьи 156 Уголовного кодекса Украины (насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних).
Его приговорили к 15 годам лишения свободы. Из-за возраста закон не позволяет применить пожизненное заключение — ему 74 года. В настоящее время осужденный находится под стражей.
