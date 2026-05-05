Как быстро избавиться от кротов на участке: закопайте это в землю, и вредители убегут сами

Опытные садоводы советуют обратить внимание на древесный деготь — натуральное средство с очень резким запахом, которого кроты не выдерживают. Именно из-за сильного аромата животные покидают норы и уходят с территории уже через короткое время.

Почему кроты убегают от дегтя

Деревянный деготь — густое темное вещество, получаемое из коры или древесины. Чаще используют березовый деготь, ведь он особенно насыщен запах дыма, смолы и горелого дерева.

Если для человека этот аромат просто неприятен, то для кротов он становится невыносимым. Эти животные обладают очень чувствительным обонянием и ориентируются под землей именно по запахам. Когда в туннелях появляется резкий посторонний аромат, кроты теряют чувство безопасности и покидают место жительства.

Как использовать деготь от кротов на участке

Чтобы прогнать кротов, достаточно смочить древесным дегтем кусочки ткани, губки или ватные тампоны. Их нужно положить в активные норы или походки, после чего слегка присыпать землей. Так запах дольше будет оставаться внутри туннелей и скорее подействует на вредителей.

Еще один популярный способ — пропитать дегтем деревянные колья и убить их по периметру грядок, у цветников или плодовых деревьев. Это создаст естественный ароматный барьер, который кроты обойдут.

Что важно знать

Работать с дегтем нужно осторожно и только в защитных перчатках. Средство очень липкое, а запах может надолго остаться на коже или одежде.

Чтобы результат был устойчивым, процедуру следует повторять раз в несколько недель, особенно после обильных дождей. Это поможет сохранить запах в почве и не допустить возвращения животных.

Еще один способ избавиться от кротов

Кроме дегтя, огородники часто используют уксус. Для этого один стакан уксуса смешивают с тремя стаканами воды и заливают в пульверизатор. Раствором опрыскивают кротовины, а также наливают в отверстия.

Сильный запах уксуса также раздражает кротов и заставляет их покидать участок. Такой метод считается простым, доступным и безопасным без использования токсичной химии.

