- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 56
- Время на прочтение
- 2 мин
Как быстро избавиться от кротов на участке: закопайте это в землю, и вредители убегут сами
Кроты на огороде или в саду способны быстро испортить ухоженный участок. Они прокладывают подземные ходы, разрушают газон, повреждают клумбы и взрывают корни растений. Многие хозяева годами ищут действенный способ борьбы с вредителями, однако решение может быть гораздо проще.
Опытные садоводы советуют обратить внимание на древесный деготь — натуральное средство с очень резким запахом, которого кроты не выдерживают. Именно из-за сильного аромата животные покидают норы и уходят с территории уже через короткое время.
Почему кроты убегают от дегтя
Деревянный деготь — густое темное вещество, получаемое из коры или древесины. Чаще используют березовый деготь, ведь он особенно насыщен запах дыма, смолы и горелого дерева.
Если для человека этот аромат просто неприятен, то для кротов он становится невыносимым. Эти животные обладают очень чувствительным обонянием и ориентируются под землей именно по запахам. Когда в туннелях появляется резкий посторонний аромат, кроты теряют чувство безопасности и покидают место жительства.
Как использовать деготь от кротов на участке
Чтобы прогнать кротов, достаточно смочить древесным дегтем кусочки ткани, губки или ватные тампоны. Их нужно положить в активные норы или походки, после чего слегка присыпать землей. Так запах дольше будет оставаться внутри туннелей и скорее подействует на вредителей.
Еще один популярный способ — пропитать дегтем деревянные колья и убить их по периметру грядок, у цветников или плодовых деревьев. Это создаст естественный ароматный барьер, который кроты обойдут.
Что важно знать
Работать с дегтем нужно осторожно и только в защитных перчатках. Средство очень липкое, а запах может надолго остаться на коже или одежде.
Чтобы результат был устойчивым, процедуру следует повторять раз в несколько недель, особенно после обильных дождей. Это поможет сохранить запах в почве и не допустить возвращения животных.
Еще один способ избавиться от кротов
Кроме дегтя, огородники часто используют уксус. Для этого один стакан уксуса смешивают с тремя стаканами воды и заливают в пульверизатор. Раствором опрыскивают кротовины, а также наливают в отверстия.
Сильный запах уксуса также раздражает кротов и заставляет их покидать участок. Такой метод считается простым, доступным и безопасным без использования токсичной химии.