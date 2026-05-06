"Сукня" Вери Вонг для Met Gala насправді була спідницею, прикріпленою до чокера

Це був сміливий і цікавий образ без акцентів.

Вера Вонг

Вера Вонг / © Associated Press

76-річна дизайнерка Вера Вонг також цього року відвідала Met Gala у Метрополітен-музеї в Нью-Йорку. Вона залишилась вірною своєму стилю і поки інші знаменитості обирали відомі бренди — Вонг одягла власний.

Дизайнерка обрала чорний ансамбль, який насправді не був сукнею у звичному розумінні цього слова. Насправді на ній була довга спідниця низького посадження та з однією тонкою смужкою тканини, що тягнулася від талії, та обгортала шию як чокер.

Також Вонг доповнила образ топом-бандо, великим рукавом і перукою зі світлим волоссям. Макіяж на її обличчі був нормальним та простим.

