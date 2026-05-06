- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 204
- Час на прочитання
- 1 хв
Донька Бейонсе — 14-річна Блю Айві — з’явилася на Met Gala в діамантах і зі слідами від купальника
Юна красуня обрала цікаві аксесуари, щоб доповнити свій образ, однак її трохи підвела засмага.
Чарівна 14-річна Блю Айві Картер дебютувала на Met Gala в понеділок увечері, з’явившись на заході разом із батьками — Бейонсе та Jay-Z. Вона одягла білу сукню без бретелей зі спідницею-балоном і бомбер з високим коміром — усе від Balenciaga.
Ефектним доповненням луку дівчинки стало кольє на її шиї. Це унікальна діамантова прикраса Riviere від британського ювеліра Henry & Henry, що вирізняється центральним каменем з жовтого кольору вагою 5,39 карата, який оточують з обох боків лінії класичних білих діамантів.
Кольє оправлене у 18-каратне золото. Згідно з вебсайтом бренду, цей виріб є «сучасною реліквією надзвичайної яскравості».
Також здивувало й те, що у свій дебют Блю Айві вирішила продемонструвати сліди від купальника на тілі. Світліші лінії були дуже помітними, хоча дівчинка і прикрила їх курткою.
Також юна красуня доповнила свій образ туфлями від Jimmy Choo, які нагадували взуття попелюшки. Це була дуже гламурна деталь образу та гарний акцент.