"Все до копійки віддавала їй": у Львові шахрайка виманила у дружини полоненого воїна 1 мільйон гривень

Мільйон гривень за повернення чоловіка з полону. У Львові шахрайка протягом року видурювала в дружини військовополоненого по 100 тисяч гривень щомісяця. Зловмисниця представилася працівницею правоохоронних органів та стверджувала, що має вплив на обмін полонених.

Як дружина бійця зрозуміла, що її обманюють, та як захиститися від таких афер — з'ясовувала кореспондентка ТСН Марічка Кужик.

«Мета в голові — я врятую тебе»

Марія та її чоловік Леонід жили в Маріуполі. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік пішов воювати, а Марія з маленьким сином змогла виїхати з міста.

Леонід потрапив у полон разом із іншими оборонцями «Азовсталі» і перебуває там уже 4 роки. Відчай через довгу розлуку та звістки про важкий стан чоловіка — він схуд на 20 кілограмів — змусили жінку повірити аферистці.

Як працювала схема

Шахрайка діяла поступово та витончено:

Втерлася в довіру: спочатку подзвонила сестрі Марії, представившись правоохоронницею, яка нібито має доступ до інформації про полонених.

Створила ілюзію доброчесності: просила допомагати зборами для дитячого будинку, надаючи підроблені звіти та чеки.

Маніпулювала випадковими подіями: коли Леонід єдиний раз за 4 роки зміг вийти на відеозв'язок, аферистка переконала Марію, що це її заслуга.

Вимагала гроші на «хабарі»: заявляла, що кошти потрібні на посилки та хабарі росіянам для покращення умов і пришвидшення обміну.

Марія віддавала зловмисниці всі кошти, які отримувала від держави — до 100 тисяч гривень на місяць. Аферистка не зупинилася навіть тоді, коли дізналася, що дитина Марії потрапила до реанімації. Саме тоді жінка запідозрила обман і звернулася до поліції.

Суд та офіційні застереження

Наразі справа перебуває у суді. Хоча обвинувачена визнала провину, вона повернула Марії лише близько 240 тисяч гривень — чверть від виманеної суми.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими наголошують: такі випадки трапляються часто. Родичів закликають не довіряти особам, які обіцяють «вирішити питання» обміну за гроші.

Петро Яценко, представник Координаційного штабу: «Державні органи працюють тільки офіційно. Координаційний штаб діє через особистий кабінет та консультантів, з якими родина може зв’язатися безпосередньо. Обмін — це процес, на який неможливо вплинути за допомогою приватних осіб чи грошей».

У березні в Києві також викрили трьох псевдоворожок, які виманили у сімей загиблих та зниклих безвісти майже 1,5 мільйона гривень. Поліція та штаб радять: якщо хтось пропонує подібну допомогу за винагороду — негайно звертайтеся до правоохоронних органів.

