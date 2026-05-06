Найспекотніше місто світу: де температура сягає 50°C і майже ніколи не буває дощу

Україні доволі пощастило з кліматом, тож узимку ми бачимо сніг і відчуваємо морози, а влітку можемо насолоджуватися теплими та приємними температурами. Та у світі є міста й країни, яким пощастило значно менше. В якому місті постійно панує спека до 50 °C, а сонце світить до 4000 годин на рік?

Про найспекотніше місто у світі розповіли Express.

Найспекотніше місто у світі: де воно розташоване

Українцям важко дихати, коли температура повітря перевищує +35 °C. А комусь доводиться жити й працювати за температури 50 °C. Одне місто роками продовжує утримувати рекорд Гіннеса за найбільшу кількість сонячних днів на Землі.

Місцеві жителі навчилися не зважати на дискомфорт від сонця та пустельний клімат. Йдеться про місто, що називається Юма. Воно розташоване в штаті Аризона, у США.

Юма має статус «найбільш сонячного міста на Землі». Відповідно до даних Книги рекордів Гіннеса, сонце тут світить у 91% годин зі 100%. Це 4055 годин на рік з можливих 4456.

Кожен день у Юмі — неймовірно передбачуваний: мешканці прокидаються, відсувають штори й бачать сліпуче сонце на тлі безхмарного неба.

Туроператор з Аризони Міхіель Ставаст каже, що туристи навпаки радіють можливості приїхати до Юми й помилуватися сонцем і теплом.

Сонце у Юмі світить по 11 годин на день взимку та по 13 годин — влітку. Удень температури настільки задушливі, що необхідно ховатися у приміщеннях.

«Ви проводите більшу частину дня в приміщенні та виходите ввечері, коли місто охолоджується. Я стикався з температурою, яка перевищувала 125 градусів за Фаренгейтом (50 °C). Найважче, коли починається літо і температура перевищує 100 градусів (38 °C)», — ділиться Міхіель.

Оскільки навіть уночі тут тримаються високі температури, у Юмі дуже важко спати. Людям доводиться постійно ховатися вдома чи на роботі. Різноманіття погоди тут немає. За рік може випасти лише 8–9 сантиметрів опадів. До Юми на зимівлю прилітає чимала кількість птахів.

Через такий посушливий клімат місто стало провідним постачальником листових овочів. За один рік Юмі вдалося на 90% закрити потреби США у споживанні салату.

