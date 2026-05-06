Самый жаркий город мира: где температура достигает 50°C и почти никогда не бывает дождя

Самый жаркий город мира / © Unsplash

Реклама

Украине достаточно повезло с климатом, так что зимой мы видим снег и чувствуем морозы, а летом можем наслаждаться теплыми и приятными температурами. Но в мире есть города и страны, которым повезло гораздо меньше. В каком городе постоянно царит жара до 50°C, а солнце светит до 4000 часов в год?

О самом жарком городе в мире рассказали Express.

Самый жаркий город в мире: где он расположен

Украинцам тяжело дышать, когда температура воздуха превышает +35 °C. А кому-то приходится жить и работать при температуре 50 °C. Один город годами продолжает удерживать рекорд Гиннесса за самое большое количество солнечных дней на Земле.

Реклама

Местные жители научились не обращать внимания на дискомфорт от солнца и пустынный климат. Речь идет о городе, который называется Юма. Он расположен в штате Аризона, США.

Юма имеет статус «самого солнечного города на Земле». Согласно данным Книги рекордов Гиннеса, солнце здесь светит в 91% часов из 100%. Это 4055 часов в год из возможных 4456.

Каждый день в Юме невероятно предсказуем: жители просыпаются, отодвигают шторы и видят ослепительное солнце на фоне безоблачного неба.

Туроператор из Аризоны Михиэль Ставаст говорит, что туристы наоборот радуются возможности приехать в Юму и полюбоваться солнцем и теплом.

Реклама

Солнце в Юме светит по 11 часов в день зимой и по 13 часов летом. Днем температуры настолько удушающие, что нужно прятаться в помещениях.

«Вы проводите большую часть дня в помещении и выходите вечером, когда город охлаждается. Я сталкивался с температурой, превышающей 125 градусов по Фаренгейту (50 °C). Тяжелее всего, когда начинается лето и температура превышает 100 градусов (38 °C)», — делится Михиэль.

Поскольку даже ночью здесь держатся высокие температуры, в Юме очень тяжело спать. Людям приходится постоянно прятаться дома или на работе. Разнообразия погоды здесь нет. За год может выпасть всего 8–9 сантиметров осадков. В Юму на зимовку прилетает большое количество птиц.

Из-за такого засушливого климата город стал ведущим поставщиком листовых овощей. За год Юме удалось на 90% закрыть потребности США в потреблении салата.

Реклама

Какая будет погода до конца мая в Украине

Май в Украине начался с прохлады, но вскоре ситуация изменится. Как сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, уже с середины первой декады месяца ожидается приход стабильного весеннего тепла.

В большинстве регионов дневная температура постепенно поднимется до +18 +24 градусов. В целом в мае температурные показатели прогнозируются в пределах нормы или несколько ниже ее.

Новости партнеров