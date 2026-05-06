Актриса Билан после измены военного высказалась о воспитании 7-месячного сына и сумме алиментов

Украинская актриса Виктория Билан после разоблачения подробностей измен со стороны Владимира Ращука рассказала о воспитании общего сына Яремы.

Как известно, актер-военный ушел к любовнице во время беременности Виктории. Впрочем, несмотря на непростой период, она родила их сыночка. В мае мальчику исполнилось семь месяцев, и отец все же остается присутствовать в его жизни. Хотя в интервью Алине Доротюк актриса признается, что она не стремится поддерживать контакт вне вопросов ребенка.

«Если бы у меня была возможность с ним не видеться, я бы выбрала это. Но в любом случае он будет приезжать к сыну, я не могу запретить. После последней лжи его, что „просто так сложилось и я полюбил“, пусть любит и будет счастлив. Если бы меня и моего сына оставили в покое», — поделилась Билан.

Виктория Билан и Владимир Ращук с сыном на Пасху

В то же время звездная мама озвучила финансовую сторону участия отца в воспитании. По ее словам, Владимир Ращук ежемесячно перечисляет на нужды сына 15 тысяч гривен, а также иногда помогает вещами. Впрочем, по словам актрисы, участие отца не является стабильным.

«Он дает мне 15 тыс. грн в месяц для ребенка. Несколько раз просила его купить смесь, что делал несколько раз. И сейчас купил и привез стульчик для кормления. Когда я прошу и он может, то он сидит. Но может и неделю не интересоваться, как его сын. Или приехать на 10 мин и сделать фото, как это было на празднование первого месяца Яремчику. Он привез шарики, сфотографировался и уехал. Но честно, я вижу, что он его искренне любит», — отметила Виктория.

