Россия стягивает ПВО в Москву перед парадом: в Киеве заявили о новых возможностях для ударов

Российское ПВО (иллюстративное фото) / © Associated Press

Российское руководство усиливает противовоздушную оборону вокруг Москвы, опрокидывая системы ПВО из других регионов РФ. В Киеве считают, что это свидетельствует не о подготовке Кремля к прекращению огня, а о страхе за проведение парада 9 мая в российской столице.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По украинским оценкам, в последние недели вокруг Москвы дополнительно наращивают кольца противовоздушной обороны. Для этого россияне масштабно перемещают средства ПВО из регионов.

В Киеве отмечают, что такие действия противоречат публичным заявлениям Москвы о якобы готовности к прекращению огня. В то же время, по мнению украинской стороны, Кремль прежде всего пытается обезопасить парад в Москве.

«Это свидетельствует, что российское руководство не готовится к прекращению огня, о котором было сделано столько заявлений, и переживает за свой парад в Москве больше, чем за всю Россию», — говорится в сообщении.

В то же время в Киеве считают, что опрокидывание российской ПВО в столицу создает дополнительные возможности для украинских дальнобойных ударов по военным и стратегическим объектам РФ.

Украинская сторона заявила, что соответствующие приоритеты для таких действий будут определены по отдельности.

Как Россия готовится к параду: последние новости

Ранее полковник запаса ВСУ Роман Свитан сообщил, что Россия пытается оградить Москву от беспилотников, массово стягивая туда системы противовоздушной обороны. Однако дроны успешно обходят российские комплексы, используя особенности полета среди столичной застройки.

Кроме того, в Москве во время подготовки и проведения парада до 9 мая продолжаются масштабное отключение мобильного интернета и ограничения на SMS. По сообщениям СМИ, операторы связи уже начали предупреждать жителей о возможных перебоях в период с 5 по 9 мая.

Несколько дней назад президент Владимир Зеленский намекнул, что украинские дроны могут посетить парад Москвы. Он подчеркнул, что на параде 9 мая не будет военного оборудования. Это, подчеркнул украинский лидер, «показывает, что они уже не столь сильны, как раньше».

