США могут изменить стратегию относительно России: что стоит за поставкой новых авиабомб для Украины

США готовят новый пакет вооружения для Украины на $373,6 млн / © Associated Press

Реклама

США могут изменить подход к давлению на Россию на фоне отсутствия прогресса в диалоге с Кремлем. Передача Украине новых высокоточных авиабомб может свидетельствовать о пересмотре стратегии Вашингтона.

Об этом сказал аналитик центра «Обʼєднана Україна» Богдан Попов в эфире «Київ24».

По его словам, решение о возможной поставке вооружения может быть сигналом того, что команда Дональда Трампа постепенно теряет оптимизм по поводу шансов договориться с главой Кремля Владимиром Путиным.

Реклама

В частности, речь идет о попытках привлечь Россию к сдерживанию Китая, которые пока не дают ожидаемого результата.

США, Украина и Россия: что стоит за новым пакетом вооружения

На этом фоне США могут перейти к более жесткой и более комплексной политике, объединяя поддержку Украины с одновременным давлением на Москву. Такой подход предполагает влияние сразу на обе стороны конфликта для изменения баланса сил.

Ранее Государственный департамент США согласовал потенциальную продажу Украине комплектов JDAM-ER, что позволяет существенно повысить дальность и точность авиабомб.

Подобные системы уже передавались Киеву, однако часть из них, по имеющейся информации, могла утратить дееспособность.

Реклама

Примерная стоимость нового пакета помощи составляет 373,6 млн долларов. Ожидается, что эти средства усилят возможности украинской авиации относительно поражения целей на значительном расстоянии.

Новости партнеров