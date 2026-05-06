США продают Украине JDAM-ER: что не так с ценой на авиабомбы

JDAM-ER / © Boeing

Реклама

США согласовали потенциальную продажу Украине более 1,5 тысяч комплектов JDAM-ER для авиабомб на сумму до 373,6 млн долларов. Украина уже применяет такие боеприпасы, однако раньше получала их в рамках военной помощи, а сейчас речь идет именно о закупке.

Об этом говорится в материале Defense Express.

Согласно документу, Украина может приобрести 1532 комплекта JDAM-ER. Речь идет о 1200 комплектах KMU-572 и 332 комплектах KMU-556, а также соответствующем количестве подрывников FMU-139, дополнительном оборудовании и сопутствующих услугах.

Реклама

Комплекты KMU-572 предназначены для 500-фунтовых авиабомб, в том числе Mk 82, BLU-111, BLU-126 и BLU-129. KMU-556 используются для более тяжелых 2000-фунтовых бомб Mk 84 и BLU-117. Поскольку в разрешении речь идет именно о версии Extended Range, в комплекты должны входить крылья, увеличивающие дальность применения боеприпасов.

В то же время, реальная дальность использования JDAM-ER для Украины зависит от условий пуска. Если российская авиация может применять свои управляемые авиабомбы с больших высот, то украинские самолеты вынуждены действовать более осторожно — с малых высот и со сбросом после кабрировки. Поэтому дальность JDAM-ER может быть меньше максимальных заявленных показателей: не около 70 км, а ориентировочно до 40 км.

Отдельный вопрос – цена. Если разделить максимальную сумму потенциального соглашения на количество комплектов, то средняя стоимость одного JDAM-ER составляет до 24,4 тыс. долларов. Важно, что в американском разрешении указана граничная цена, а не обязательно окончательная сумма будущего контракта.

По оценке профильных обозревателей такая цена в целом соответствует уровню, который фигурирует для обычных комплектов JDAM, особенно с учетом дополнительного оборудования, сопроводительных услуг и комплектов крыльев для версии ER.

Реклама

В то же время, для ближайших союзников США цена может быть ниже. К примеру, Израиль в 2025 году получил разрешение на закупку 7125 обычных комплектов JDAM на 510 млн долларов — в среднем около 7,2 тыс. долларов за комплект. Но там говорилось не о JDAM-ER, а об обычных комплектах без расширенной дальности.

JDAM-ER от США: что известно

Ранее стало известно, что Вашингтон одобрил предстоящую продажу Украине систем JDAM-ER на сумму до 373 млн долларов. Украинское правительство запросило более полутора тысяч комплектов для переоборудования авиабомб в высокоточные боеприпасы.

JDAM-ER позволяют превращать обычные авиабомбы в управляемые боеприпасы с GPS-наводкой и увеличенной дальностью. Для Украины такие системы важны, поскольку они дают возможность наносить более точные удары по российским целям, не приближая самолеты непосредственно к зоне действия части вражеской ПВО.

Новости партнеров