Медведев захотел "денацифицировать" еще одну страну Европы и угрожает "большой бойней"

Дмитрий Медведев / © Associated Press

Реклама

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев разродился очередным бредом о противостоянии Европы и России. Один из главных рупоров Кремля заявил, что Германия и другие европейские страны якобы готовят вторжение в РФ.

Об этом он написал в статье для пропагандистского издания Russia Today, передает The Moscow Times.

В больном воображении Дмитрия Медведева, европейские страны путем вторжения пытаются реализовать против Москвы концепцию «мира через силу» в ответ на российскую агрессию в Украине. Предотвратить это, по его мнению, можно только запугав Европу «большой бойней».

Реклама

«Ответить мы можем только „безопасностью России из-за животного страха Европы“. Ни уговоры, ни демонстрация добрых намерений, ни добрая воля и односторонние шаги по укреплению доверия не должны быть нашими инструментами по предотвращению большой бойни», — написал он.

Кроме этого, Медведев со ссылкой на якобы имеющиеся у Службы внешней разведки РФ документы заявил об отсутствии «реальной денацификации» Германии после Второй мировой войны. По его мнению, почти все мероприятия, проводившиеся союзниками по антигитлеровской коалиции, были «пустым фарсом».

«Англосаксы, стремясь сохранить нужных им бывших руководителей гитлеровской военной экономики и великих нацистов, провели кампанию под лозунгом „Маленьких — вешать, великих — оправдывать“», — заявил спикер Кремля.

Статья Медведева, вероятно, стала реакцией на то, что Германия в своей первой после Второй мировой войны оборонной стратегии назвала Москву главной угрозой для себя и НАТО, а также начала готовить гражданскую инфраструктуру к использованию в вооруженном конфликте.

Реклама

В частности, Берлин выделил 1,35 млрд евро на модернизацию крупнейшего европейского порта в Северном море (в Бремерхафене). Там планируется укрепить грузовые доки, чтобы обеспечить возможность транспортировки военной техники, включая танки, к будущим линиям фронта.

Кроме этого, Берлин начал развертывание танковой бригады в Литве с целью «защищать каждый сантиметр» на восточном фланге НАТО.

Напомним, ранее, после разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, Дмитрий Медведев вдруг пригрозил «ядеркой» Соединенным Штатам Америки, назвав их «основным геополитическим соперником» РФ.

Новости партнеров