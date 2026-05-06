Что едят кардиологи ежедневно: врачи назвали продукты для здоровья сердца

Здоровье сердца / © Credits

Реклама

Ежедневное питание может существенно влиять на работу сердца, уровень холестерина и артериальное давление. Кардиологи рассказали, какие продукты регулярно едят сами и почему считают их полезными для сердечно-сосудистой системы.

Об этом сообщило издание Verywellhealth.

Директор по профилактической кардиологии Института сердца Стоуни-Брук в Нью-Йорке Уильям Лоусон признался, что его любимым перекусом являются изюм и орехи. По словам врача, из-за постоянного рабочего ритма он выбирает простую и питательную пищу, которая помогает поддерживать энергию в течение дня.

Реклама

Кардиолог объяснил, что такое сочетание может положительно влиять на уровень холестерина и артериальное давление, а также помогать уменьшать воспаление. Ненасыщенные жиры, которые содержатся в орехах, способствуют снижению уровня холестерина ЛПНП, а клетчатка в изюме может уменьшать усвоение жиров организмом.

Кроме этого, изюм содержит калий, а орехи — магний и L-аргинин. Эти вещества, по словам врача, поддерживают нормальное кровообращение и помогают контролировать давление. Грецкие орехи также являются источником омега-3 жирных кислот. Лоусон добавил, что такой перекус хорошо насыщает и помогает избегать переедания.

Доцент кафедры кардиологии Калифорнийского университета в Сан-Франциско Кристофер Ли рассказал, что почти ежедневно завтракает греческим йогуртом с фруктами и гранолой. Чаще всего он добавляет клубнику и бананы.

По словам врача, греческий йогурт содержит много белка и меньше углеводов, а также является источником пробиотиков. Кардиолог отметил, что пробиотики могут положительно влиять на здоровье сердца. Фрукты в составе такого завтрака обеспечивают организм клетчаткой и натуральными сахарами, а также помогают дольше сохранять чувство сытости.

Реклама

Директор по спортивной кардиологии Института сердца Смидта в Сидарс-Синае Эли Фридман рассказал, что придерживается преимущественно растительного рациона, но ест рыбу. По его словам, день он обычно начинает с кофе и цельнозерновых хлопьев или йогурта.

В течение дня врач может съедать протеиновые батончики, йогурт и сэндвич с тунцом на цельнозерновом хлебе. На ужин он обычно выбирает рыбу или растительный белок, а также добавляет рис, картофель или макароны и овощи. Завершает день мятным чаем. В то же время кардиолог отметил, что в выходные позволяет себе пиццу или другую любимую пищу.

Врачи также дали несколько советов по ежедневному питанию для поддержания здоровья сердца. Они рекомендуют внимательно читать состав продуктов и избегать пищи с высоким уровнем обработки и большим количеством добавок и консервантов.

Во время приготовления пищи кардиологи советуют заменять сливочное масло на оливковое или рапсовое, а также выбирать обезжиренные или низкокалорийные молочные продукты.

Реклама

Отдельно специалисты рекомендуют чаще добавлять в рацион овощи и нежирные источники белка. Вместо красного мяса они советуют выбирать курятину без кожи, лосось, фасоль или чечевицу.

Также кардиологи призывают внимательнее относиться к перекусам. Когда между основными приемами пищи появляется голод, они советуют есть фрукты, миндаль или фисташки, поскольку такие продукты помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови и дольше оставаться сытыми.

Еще один совет касается потребления соли. Врачи рекомендуют вместо нее добавлять в блюда травы, специи, а также лимонный или лаймовый сок, чтобы уменьшить количество натрия в рационе.

Напомним, долгое время овсянка считалась золотым стандартом здорового завтрака. Однако теперь кардиологи и диетологи все чаще советуют обратить внимание на другой продукт для поддержания здоровья сердца.

Реклама

Новости партнеров