Пошел на обед — вернулся миллионером: невероятная история выигрыша

Зашел на заправку на обеденном перерыве: как случайная покупка принесла миллион долларов

В США мужчина вышел на обеденный перерыв и стал миллионером, купив лотерейный билет в 50 долларов на местной заправке.

Об этом пишет People.

Хотя первый билет, который он купил, не оказался выигрышным, мужчина потом приобрел второй, в конце концов ставший джекпотом. «Я стер билет во время перерыва на работе, и бум — я выиграл», — сказал он.

«Я часто бываю в этом магазине и дружу с персоналом. Они были в восторге, когда я поделился с ними хорошей новостью. Когда я покупал билет, я сказал им, что вернусь с кучей нулей. Не могу поверить, что это действительно произошло!», — поделился победитель лотереи, который решил остаться анонимным под именем «Счастливчик».

Счастливчик объяснил, что часто играет в лотерею и выигрывал призы около 20 раз, от 1000 до 5000 долларов. Но такую сумму «сорвал» впервые.

Победитель планирует инвестировать в будущее своей семьи и купить новый дом, а также пожертвовать часть денег местной больнице.

