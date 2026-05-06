Зайшов на заправку на обідній перерві: як випадкова покупка принесла мільйон доларів / © pixabay.com

У США чоловік вийшов на обідню перерву і став мільйонером, купивши лотерейний квиток на 50 доларів на місцевій заправці.

Про це пише People.

Хоча перший квиток, який він купив, не виявився виграшним, чоловік потім придбав другий, який зрештою став джекпотом. «Я стер квиток під час перерви на роботі, і бум — я виграв», — сказав він.

«Я часто буваю в цьому магазині та дружу з персоналом. Вони були в захваті, коли я поділився з ними гарною новиною. Коли я купував квиток, я сказав їм, що повернуся з купою нулів. Не можу повірити, що це насправді сталося!», — поділився переможець лотереї, який вирішив залишитися анонімним під іменем «Щасливчик».

Щасливчик пояснив, що часто грає в лотерею та вигравав призи близько 20 разів, від 1000 до 5000 доларів. Але таку суму «зірвав» вперше.

Переможець тепер планує інвестувати в майбутнє своєї родини та купити новий будинок, а також пожертвувати частину грошей місцевій лікарні.

